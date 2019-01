Ecaterina Andronescu propune scurtarea vacantei de iarna cu o saptamana. Astfel, semestrul I s-ar incheia in decembrie, odata cu inceperea vacantei de iarna, iar acea vacanta intersemestriala din februarie ar urma sa dispara.

Copiii ar veni in luna ianuarie la scoala direct in semestrul 2, iar vacanta de primavara ar avea doua saptamani, in timp ce vacanta de vara va incepe in luna iunie, ca si pana acum.

Ministrul Educatiei spune ca saptamana trecuta a regandit structura scolara si propunerea este acum in dezbatere publica, se discuta si cu inspectorii scolari. Ea sustine ca si parintii i-au spus ca elevii au prea multe saptamani de vacanta, informeaza Digi24.

Vacanta de iarna:

Acum: 3 saptamani (22 decembrie - 13 ianuarie 2019)

Propunere: 2 saptamani

Vacanta intersemestriala:

Acum: o saptamana (2 - 10 februarie 2019)

Propunere: fara vacanta

Vacanta de primavara: 2 saptamani (20 aprilie - 5 mai 2019)

Vacanta de vara: 3 luni (15 iunie - 15 septembrie 2019)