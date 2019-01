5 Sfaturi utile de care sa tii cont daca vrei sa devii traducator autorizat

Un traducator este un profesionist care are capacitatea de a traduce in scris texte din alte limbi straine in limba materna, pastrand sensul textului original. In primul rand, pentru a putea traduce un text, traducatorul trebuie sa detina o serie de compentente, iar printre cele mai importante amintim: cunoasterea la perfectie a limbilor de lucru si inclusiv a limbii materne, acuratete, precizie si nu in ultimul rand cunostinte de cultura generala din domenii variate.

Un traducator poate fi grupat in mai multe categorii, dupa cum urmeaza:



Interpret - Persoana care asigura servicii de traducere orala;

- Persoana care asigura servicii de traducere orala; Traducator autorizat - Persoana care poate lucra cu diferite institutii ale statului precum parchet, tribunal, politie, etc. In cazul de fata se pot face traduceri autorizate ori traduceri legalizate notarial;

- Persoana care poate lucra cu diferite institutii ale statului precum parchet, tribunal, politie, etc. In cazul de fata se pot face traduceri autorizate ori traduceri legalizate notarial; Traducator specializat - Experienta dobandita pana in prezent te poate pune in ipostaza de a alege un anumit domeniu. Exista persoane specializate in domenii precum: traduceri tehnice, juridice, medicale, economice, etc;

- Experienta dobandita pana in prezent te poate pune in ipostaza de a alege un anumit domeniu. Exista persoane specializate in domenii precum: traduceri tehnice, juridice, medicale, economice, etc; Traducator literar - Persoane care traduc opere literare si care lucreaza direct cu o editura din tara ori strainatate;

- Persoane care traduc opere literare si care lucreaza direct cu o editura din tara ori strainatate; Traducator pentru subtitrari.

. Atat competentele, cat si calificarile de care ai nevoie pentru a fi un bun traducator le vei dobandi in cadrul unei facultati de profil. Poti studia toate cele trei cicluri de studii universitare: licenta, master, doctorat, iar in programul de licenta poti avea si cursuri cu specializare in Traducere si Interpretare, iar in masterat Traduceri si Terminologii Speciale sau Traducerea Textului Literar Contemporan.

Obtine-ti autorizatia de traducator. Pentru a putea profesa, respectiv pentru a efectua traduceri autorizate care sa fie semnate si stampilate ori pentru a putea lucra cu institutii ale statului este nevoie sa fii traducatori autorizat de catre Ministerul Justitiei.

Studiaza cel putin doua limbi straine. Poate fi suficient si sa cunosti perfect o limba straina, insa cu cat cunosti mai multe limbi straine la un nivel profesionist, cu atat iti vei asigura un volum de munca constant. Vei reusi sa iti faci intr-un timp mai scurt un portofoliu de clienti care sa te recomanda mai departe si iti vei facilita accesul in randul celorlalti traducatori.

Fa cat mai multa practica. Lipsa experientei poate fi un minus in momentul in care iti doresti sa obtii un post. Pentru a nu te confrunta cu refuzuri, ofera-te voluntar in cat mai multe campanii ale asociatiilor, revistelor online sau in diverse ONG-uri care au nevoie de traducatori colaboratori in regim de voluntariat.

Fii pregatit constant sa inveti. Pe piata traducerilor, cei mai buni traducatori rezista datorita motivatiei de a se perfectiona. Trebuie sa iti depasesti propriile limite, sa fii informat si mereu la curent cu toate schimbarile in domeniu. Poti participa frecvent la cursuri de perfectionare, la seminarii unde sa intri in contact cu alti traducatori autorizati bine pregatiti.