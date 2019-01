Barbatul este acuzat ca a fugit cu banii pe care oamenii ii donau pentru a se ocupa de adapostul de caini si ca a lasat animalele sa moara de foame. Situatia a fost descoperita de cativa voluntari care au mers la adapost sa vada in ce conditii traiasc animalele. Aici, au gasit zeci de cadavre de animale si au anuntat politia.

In total, inspectorii sanitar-veterinari au descoperit aproximativ 70 de cadavre de caini si pisici, dar si 17 caini infometati si chinuiti. Culmea, intr-una dintre incaperile adapostului era mancare pentru animale, scrie brasovromania.ro.

Barbatul in varsta de 32 de ani a fost retinut si este acuzat ca a infometat si ucis zeci de animale. El este cercetat sub control judiciar, pentru 60 de zile, si nu are voie, in acest timp, sa desfasoare activitati de crestere a animalelor.