Accidentul a avut loc pe drumul dintre Gilau si Cluj. Masina in valoare de peste 50.000 de euro era a fetei si o primise cadou de la tatal ei, insa la momentul accidentului, la volan se afla iubitul ei. In momentul in care tanarul a vrut sa efectueze o depasire si a pierdut controlul masinii, a derapat pe soseaua uda si a intrat intr-un stalp. In urma impactului, autoturismul s-a rupt in doua, scrie Digi24.

Fata a murit pe loc, in timp ce iubitul ei a fost proiectat afara din masina si a ajuns la spital in stare extrem de grava, medicii fiind nevoiti sa ii amputeze un picior pentru a-i salva viata. In baza probelor de sange s-a stabilit ca adolescentul consumase substante psihoactive.

"In jurul orei 3.00, un conducator auto in varsta de 19 ani din Floresti, care se deplasa dinspre Gilau spre Cluj Napoca, a efectuat o manevra de depasire, a pierdut controlul autovehiculului, a derapat pe carosabilul acoperit cu mazga si a iesit in decor, lovind un stalp metalic de informare de pe marginea Dn 1, la km 490+600m, pe sensul sau de deplasare. Soferul a fost ranit grav, pasagera, o tanara de 20 de ani, din Suceava, decedata. Soferul se afla sub influenta substantelor psihoactive", a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Cluj.