"Nu avem voie sa uitam. De fapt, despre asta este vorba. Noi ne obisnuim si spunem ca se poate si mai rau. Si se poate si mai rau, vedem ca se poate si mai rau si putem duce. Cred ca a venit momentul sa nu mai uitam. De parca am fi rezolvat totul in tara asta si numai legile justitiei au ramas absolut nerezolvate si alea cumva gresit puse in practica, gresit intelese si facute cumva ca sa ne prosteasca. O lume intreaga urla si spune ca nu sunt in folosul oamenilor si o mana de oameni spune ca toti suntem nebuni si ca nu avem dreptate. Asta se intampla acum, sunt lucruri care devin absurde si noi nu suntem in stare sa facem ceva. Sper ca vom fi in stare atunci cand vom vota, dar pana atunci trebuie sa intretin

em aceasta nemultumire si ei sa vada ca nu am uitat, ca aceste lucruri nu pot fi sterse cu buretele. Nu mai trebuie sa fim indiferenti. M-am suparat foarte tare pe cei care n-au votat si m-am infuriat. Daca (cei care sunt neimplicati - n.red.) vor continua cu tipul asta de atitudine chiar nu se va schimba nimic. Au doua cai: sa iasa si sa-si strige nemultumirea sau sa stea acasa, dar atunci nu vor mai avea dreptul sa se planga. Da, sa se multumeasca cu cei 50 de lei in plus la pensie, dar asta nu le va schimba situatia, noroiul din jurul lor va exista in continuare. Iar altii vor trai foarte bine in Madagascar, Seychelles si ei se vor uita la televizor si se vor hrani din furie, nemultumire, neputinta si frustrare", a spus Medeea Marinescu pentru Epoch Times Romania, potrivit adevarul.ro.