UPDATE 12:00 - Conform CNSCBT, un barbat in varsta de 70 de ani, din judetul Timis, confirmat cu virus gripal tip A, in curs de subtipare, a murit marti.

De asemenea, a fost inregistrat decesul unei femei de 71 de ani din Bucuresti, confirmata cu virus gripal tip A, nesubtipat. Aceasta a murit luni.

Cei doi pacienti aveau conditii medicale preexistente, insa nu erau vaccinati anti-gripal.

A 25-a victima este o femeie de 74 de ani din judetul Ialomita, confirmata cu virus gripal tip A, subtip H1, avand conditii medicale preexistente dar nevaccinata antigripal, scrie Adevarul.ro.

De asemenea, printre victime se afla si un barbat in varsta de 61 ani, din judetul Prahova, care suferea si de alte boli si despre care nu se stie daca era vaccinat, trei femeii, una din judetul Prahova in varsta de 43 de ani, o alta victima din Bucuresti in varsta de 76 de ani, iar cea de-a treia victima avea 51 de ani si era din judetul Gorj. Toate victimele aveau si alte probleme medicale. Doua dintre ele nu erau vaccinate antigripal, iar pentru cea de-a treia nu se stie deocamdata daca era imunizata sau nu.