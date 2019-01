Romania nu a reusit sa isi ia revansa si a pierdut pentru a doua oara in fata Ungariei, scorul final fiind de 10-4. In primul meci international cu Ungaria, scorul a fost de 10-8, dupa ce la scorul egal de 8-8 s-a ajuns la foto finish, Mihai Berar pierzand, insa, punctul. Apoi, punctul final a fost pierdut de Andreea Arsine.

De aceasta data, diferenta a fost mai mare. Punctele au fost aduse in echipa Romaniei de Nicoleta Lunca de la Razboinici, Costin Gheorghe si Ion Surdu de la Faimosi, cel din urma aducand 2 puncte. Ultimele doua puncte au fost pierdute de Mihai Berar si Irina Apostolea.

In primul meci international s-a accidentat atleta Diana Pivniceru, care in episodul de duminica a parasit competitia.

Exatlon 3: Faimosii castiga "Confruntarea perechilor" pe 21 ianuarie

Tot in episodul de luni, inainte de meciul international a mai avut loc un alt joc, castigat de Faimosi, dupa ce s-a ajuns la meci decisiv la scorul de 6-6.

"Fiecare meci este o stafeta. Acesta este steguletul Faimosilor, iar acesta este steguletul Razboinicilor. Iata despre ce este vorba. Se joaca, prieteni, pana la 7 si vom face echipe. Vom face echipe de cate doi, vom merge pe traseu, se ridica steguletul si pleaca celalalt. In prima runda vom avea 4 echipe. Echipele sunt formate doi baieti, doi baieti, doau fete, doua fete. Va reamintesc, jucam pana la 7. Echipa care castiga va avea parte de o mare, mare surpriza. Pentru prima data, veti iesi de la vila sau de la baraca", a mentionat Cosmin Cernat la inceputul jocului, potrivit exatlon.kanald.ro.

Miza a fost importanta atat pentru moralul Faimosilor, cat si al Razboinicilor, intrucat a fost vorba despre o iesire de la vila sau de la baraca.

Astfel, Faimosii au avut ocazia sa ia masa intr-un restaurant de lux, avand oportunitatea sa isi comande ce si-au dorit: "Ma bucur ca am avut parte de o asemenea surpriza. Am mers la cel mai luxos restaurant din acest oras", a declarat Ciprian Maris, citat de dcnews.ro.

In episodul de marti va fi primul joc de eliminare, Cosmin Cernat anuntand ca acasa va pleca o fata fie ca este vorba de echipa Razboinicilor, fie ca este vorba despre echipa Faimosilor, in functie de cine castiga.

Exatlon 3: Cine sunt cei 10 Faimosi

Exatlon 3: Cine sunt cei 10 Razboinici

1. Mario Fresh (19 ani) - cantaret si pasionat de fitness.2. Andreea Arsine (30 de ani) - practica atletismul de la 8 ani si are in spate 11 ani de performante, a castigat de-a lungul timpului numeroase titluri – campioana nationala , internationala si balcanica la atletism, a participat si la Jocurile Olimpice de la Rio din 2016 (la proba 20 km mars).3. Ami (29 de ani) - cantareata, pasionata de fitness si adepta unui stil de viata echilibrat, sanatos.4. Costin Gheorghe (29 de ani) - fotbalist, face parte din echipa de fotbal Academica Clinceni. De-a lungul timpului, el a avoluat in cadrul mai multor cluburi, dintre care: Sportul Studentesc, Gaz Metan Medias, Rapid Bucuresti. Este fratele cantaretei Elena Gheorghe.5. Catalina Seicaru (25 de ani) - instructor de fitness si aerobic, dar si model.6. Andrei Nicusor Botoaca (24 de ani) - campion national, european si mondial la motociclism, iar in 2014, 2015 si 2018 a primit titlul de Sportivul Anului la Enduro.7. Andreea Mihaela Zaragiu (32 de ani) - multipla campioana nationala, europeana si mondiala la Kempo, instructor de fitness si aerobic.8. Ciprian Maris (27 de ani) - multiplu campion mondial la Kempo, campion RXF, la categoria 66 de kilograme.9. Diana Pivniceru (27 de ani) - atleta, vicecampioana nationala la proba de 800 de m, instructor de fitness, pasionata si de ski, patinaj si tenis.10. Ion Surdu (23 de ani) - campion national si european la MMA, pasionat de crossfit, volei, baschet, handbal si fotbal.1. Ovidiu Jimborean (30 de ani) - luptator de MMA, care a obtinut de-a lungul timpului numeroase titluri de campion.2. Gabriel Nedelcu (21 de ani) - practica dansul sportiv, este fratele lui Alex Nedelcu, fost concurent in primul sezon Exatlon.3. Irina Postolea (40 de ani) - antrenoare de judo.4. Andrei Angelescu (24 de ani) - coregraf si dansator, pasionat de fotbal, tenis si inot.5. Nicoleta Lunca (23 de ani) - instructor sportiv, are la activ 9 ani de handbal de performanta.6. Ana Maria Cazan (22 de ani) - atleta desavarsita, detine mai multe titluri nationale si internationale.7. Mihai Berar (29 de ani) - a practicat sporturi precum karate, volei, box, judo.8. Alexandru Stoica (27 de ani) - instructor de fitness.9. Ana Popescu (19 ani) - practica karate si e detinatoarea unor importante titluri nationale, europene si mondiale.10. Ana Maria Stamen (19 ani) - practica dansul contemporan si modern.