Cadavru in putrefactie, descoperit intr-un canal din Arad. Oamenii s-au plans din cauza mirosului puternic

Cadavrul in putrefactie al unui barbat a fost descoperit, luni, de catre pompierii aradeni, care au intervenit in urma sesizarilor privind mirosul puternic, facute de oameni care asteptau intr-o statie de autobuz, politistii incepand o ancheta in acest caz.