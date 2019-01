Teoria referitoare la "Blue Monday" a aparut in anul 2005 si ii apartine psihologului britanic Cliff Arnall. El a creat o formula matematica elaborata pentru a calcula cea mai deprimanta zi din an, luan in considerare mai multi factori: conditiile meteorologice, nivelul datoriilor acumulate, cate zile au trecut de la sarbatorile de iarna, cate zile au trecut de la incalcarea obiectivelor trasate pentru noul an si nivelul scazut de motivatie, scrie Digi24.

Se pare ca in luna ianuarie, organismul uman se resimte dupa consumul de alcool si de ciocolata din luna decembrie, conturile bancare sunt aproape de cota de avarie din cauza cadourilor de Craciun si a petrecerilor de Revelion.

"Blue Monday" nu este singura data de acest fel stabilita de psihologi. De exemplu, decembrie este, de asemenea, luna in care a existat cel mai mare risc de a fi parasit de partenerul de viata, ziua cu cea mai mare probabilitate in acest sens fiind 11 decembrie.