El a fost gasit intr-o anexa gospodareasca din localitatea Orlat.

"La data de 17 ianuarie a.c., in jurul orei 16.55, politistii Sectiei 6 Politie Rurala Orlat au fost sesizati, prin apel 112, in legatura cu faptul ca, pe raza localitatii, intr-o anexa gospodareasca, a fost gasita o persoana spanzurata, un adolescent in varsta de 18 ani, din localitate. In urma interventiei medicale, s-a constatat ca adolescentul este decedat. In cauza, la nivelul Sectiei 6 Politie Rurala Orlat s-a deschis un dosar de cercetare penala 'in rem' privind savarsirea infractiunii de ucidere din culpa, urmand a se stabili circumstantele care au condus la acest eveniment nefericit", a spus Elena Welter, citata de stiripesurse.ro.

Copilul ar fi avut rezultate bune la invatatura si nu se stia ca ar fi avut probleme.