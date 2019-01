Dupa ce un autoturism s-a lovit puternic de un copac si a ajuns inapoi pe sosea, un barbat si fiicele sau s-au ales cu rani serioase.

Tatal a tamas captiv in autovehicul, adolescenta care care se afla in spate s-a ales cu cateva rani, iar cea care era pe locul din dreapta a fost aruncata din masina la aproximativ zece metri distanta, pe sosea.

Din fericire, la ora producerii accidentului nu se afla nimeni pe sosea.

Accidentul s-a produs pe Drumul National 69 Arad - Timisoara, in apropiere de comuna Sagu.



″Soferul are piciorul fracturat si leziuni la gat. Pe fetita am scos-o afara, am asteptat sosrea echipajelor de la ambulanta.... Circula cu viteza, carosabilul este umed si foarte alunecos, iar pe bucata asta este si polei", sustine un martor.

"Ajunsi la fata locului am constatat ca era o victima de sex masculin incarcerata, am extras victima din autoturism si am predat-o echipajului SAJ", a mentionat si Constantin Enescu, de la ISU Arad, citat de stirileprotv.ro.