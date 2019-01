Persoanele in varsta nu au niciun beneficiu daca isi administreaza doze mari de vitamina D, arata un studiu

Persoanele trecute de 70 de ani nu au niciun beneficiu in cazul in care isi administreaza suplimente cu vitamina D in doze mari pentru a-si imbunatati densitatea osoasa si a diminua riscului de cadere, conform concluziilor unui studiu de lunga durata, efectuat in Marea Britanie, citat luni de Press Association.