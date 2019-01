Vicecampioana nationala la proba de 800 de m si instructor de fitness, Diana Pivniceru a fost nevoita sa paraseasca concursul din pricina accidentarii la genunchi.



"Chiar nu ma doare piciorul, de ce? De ce ma, ca nu ma doare, pot sa merg foarte usor! Nu pot sa-l indoi de tot, pot sa-l indoi pana la jumatate, dar eu zic hai ca mai stau putin, ma refac. Ce e? Ce mi-a aparut la RMN, ca este rupt, ca e? Nu mai pot de nervi. Nu mai pot de nervi! Asta era concursul meu, mi se potrivea in totalitate", a declarat Diana Pivniceru plangand, dupa ce a auzit anuntul prezentatorului Cosmin Cernat, potrivit dcnews.ro.

Inainte de a pleca, ea a fost imbratisata atat de Faimosi, cat si de Razboinici si a tinut sa precizeze ca echipa Faimosilor este una puternica: "O sa ma uit cu mare interes la voi si multa bafta".

Diana Pivniceru s-a accidentat in timpul meciului international cu Ungaria.

Exatlon 3: Faimosii castiga detasat meciul din 20 ianuarie si merg la "batalia leilor"

Scorul a fost deschis de catre faimosul Ciprian Maris, care l-a invins pe razboinicul Ovidiu Jimborean, iar apoi au fost aduse puncte, pe rand, de catre faimosi pana la scorul de 8-0. Ami a castigat in fata Anei Cazan, Mario Fresh l-a invins pe Mihai Berar, Catalina Seicaru pe Irina Apostolea, Andrei Botoaca pe Gabriel Nedelcu, Andreea Arsine pe Nicoleta Lunca, Costin Gheorghe pe Alex Stoica. Gabriel Nedelcu a fost invins si a doua oara de Ion Surdu.

Primul si singurul punct pentru Razboinici a fost adus de Ana Maria Stamen, care a invins-o pe Faimoasa Ami.

Mihai Berar a pierdut si pentru a doua oara, de aceasta data in fata lui Andrei Botoaca (Giubi). Mihaela Popescu, care a intrat o singura data pe traseu, a fost invinsa in ultimul meci. Andreea Arsine a adus punctul final, scorul fiind de 10-1, cea mai mare diferenta de scor din sezonul trei.

Andreea Zaragiu nu a concurat din cauza unei accidentari.

La finalul jocului, Faimosii i-au dedicat victoria colegei care a parasit concursul, srigand: "Diana campioana".

Exatlon 3: Andreea Arsine a castigat 5.000 de lei

Dupa castigarea acestui meci, Faimosii au mers la "batalia leilor", luptand pentru a castiga 10.000 de lei: 5.000 de lei o fata si 5.000 de lei un baiat.Fiind numai trei fete, tinand cont de accidentarea Andreei Zaragiu, care nu a jucat si de faptul ca Diana Pivniceru a parasit competitia, Ami a mers direct in finala dupa ce a tras numarul norocos 3 la extragere.

Andreea Arsine si Catalina Seicaru au jucat direct in semifinala dupa sistemul cea mai buna din trei meciuri, castigatoare fiind Andreea Arsine, care a intalnit-o in ultimul act pe Ami.

In finala dintre Ami si Andreea Arsine, cantareata a pierdut doua meciuri, Andreea Arsine castigand premiul de 5.000 de lei.

Exatlon 3: Ciprian Maris a castigat 5.000 de lei

La masculin, in primul meci au jucat Costin Gheorghe si Andrei Botoaca, cel din urma fiind invins rapid de fratele Elenei Gheorghe.

In batalia pentru bani, prima semifinala a fost disputata intre Ciprian Maris si Ion Surdu, invingator fiind Ciprian Maris cu doua victorii din trei.

In semifinala disputata intre Costin Gheorghe si Mario Fresh, in finala a ajuns Costin Gheorghe cu doua victorii din trei.

In urma finalei dintre Ciprian Maris si Costin Gheorghe, cel care a castigat premiul de 5.000 de lei dupa doua victorii consecutive a fost luptatorul MMA Ciprian Maris. Fotbalistul s-a confruntat cu o usoara accidentare, o contractura.

Luni va avea loc un nou meci international intre Romania si Ungaria.

1. Mario Fresh (19 ani) - cantaret si pasionat de fitness.2. Andreea Arsine (30 de ani) - practica atletismul de la 8 ani si are in spate 11 ani de performante, a castigat de-a lungul timpului numeroase titluri – campioana nationala , internationala si balcanica la atletism, a participat si la Jocurile Olimpice de la Rio din 2016 (la proba 20 km mars).3. Ami (29 de ani) - cantareata, pasionata de fitness si adepta unui stil de viata echilibrat, sanatos.4. Costin Gheorghe (29 de ani) - fotbalist, face parte din echipa de fotbal Academica Clinceni. De-a lungul timpului, el a avoluat in cadrul mai multor cluburi, dintre care: Sportul Studentesc, Gaz Metan Medias, Rapid Bucuresti. Este fratele cantaretei Elena Gheorghe.5. Catalina Seicaru (25 de ani) - instructor de fitness si aerobic, dar si model.6. Andrei Nicusor Botoaca (24 de ani) - campion national, european si mondial la motociclism, iar in 2014, 2015 si 2018 a primit titlul de Sportivul Anului la Enduro.7. Andreea Mihaela Zaragiu (32 de ani) - multipla campioana nationala, europeana si mondiala la Kempo, instructor de fitness si aerobic.8. Ciprian Maris (27 de ani) - multiplu campion mondial la Kempo, campion RXF, la categoria 66 de kilograme.9. Diana Pivniceru (27 de ani) - atleta, vicecampioana nationala la proba de 800 de m, instructor de fitness, pasionata si de ski, patinaj si tenis.10. Ion Surdu (23 de ani) - campion national si european la MMA, pasionat de crossfit, volei, baschet, handbal si fotbal.1. Ovidiu Jimborean (30 de ani) - luptator de MMA, care a obtinut de-a lungul timpului numeroase titluri de campion.2. Gabriel Nedelcu (21 de ani) - practica dansul sportiv, este fratele lui Alex Nedelcu, fost concurent in primul sezon Exatlon.3. Irina Postolea (40 de ani) - antrenoare de judo.4. Andrei Angelescu (24 de ani) - coregraf si dansator, pasionat de fotbal, tenis si inot.5. Nicoleta Lunca (23 de ani) - instructor sportiv, are la activ 9 ani de handbal de performanta.6. Ana Maria Cazan (22 de ani) - atleta desavarsita, detine mai multe titluri nationale si internationale.7. Mihai Berar (29 de ani) - a practicat sporturi precum karate, volei, box, judo.8. Alexandru Stoica (27 de ani) - instructor de fitness.9. Ana Popescu (19 ani) - practica karate si e detinatoarea unor importante titluri nationale, europene si mondiale.10. Ana Maria Stamen (19 ani) - practica dansul contemporan si modern.