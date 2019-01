Potrivit sursei citate, soferul unui autoturism BMW X1, in varsta de 22 de ani, ce rula dinspre Constanta catre Tulcea, a patruns pe contrasens, intr-o curba la dreapta, din cauza neadaptarii vitezei la configuratia drumului, pe DN 22, la km 265, in zona localitatii Palazu Mic, si a intrat in coliziune cu un autoturism Dacia Logan.

"In urma impactului a rezultat decesul la fata locului a soferului si pasagerului din spate si ranirea usoara a celui de-al treilea pasager, din Logan, toti in varsta de 18 ani, cu domiciliul in judetul Tulcea, si vatamarea usoara a soferului care a produs accidentul. In urma testarii cu aparatul alcooltest a conducatorului auto care a produs accidentul a rezultat o alcoolemie de 0,61 mg/l alcool pur in aerul expirat", a precizat IPJ Constanta, potrivit Agerpres.