"In momentul in care vom avea o formula de calcul care sa fie intr-adevar una care sa fie sustenabila, una care sa nu poata sa fie atacata in instanta, cu certitudine o sa informez populatia. Si mai este un lucru extrem de important. Trebuie sa cream posibilitatea fiecarui cetatean, fiecarui roman sa afle informatii despre ceea ce ar putea sa-l astepte. De aceea, indiferent de ce se va intampla, in modul transparent cu care am lucrat pentru toate actele normative, si cum si Guvernul lucreaza transparent, nu o sa fac altceva decat am cerut colegilor mei sa dea, inclusiv prin actul normativ, o perioada de gratie prin care sa purtam o discutie, sa informam cetatenii asa cum trebuie asupra lucrurilor care se pot intampla.(...) in fiecare saptamana (grupul de lucru n.r) incearca sa se intalneasca, astfel incat intr-un timp scurt sa gasim o varianta. Eu nu va pot promite azi ca varianta va fi intr-o luna sau doua, tinand cont ca asa cum am vazut cand am plecat la drum ni s-a parut ca este un lucru usor, dar cand aplici formule de calcul este un pic mai greu", a explicat ministrul Mediului, potrivit Agerpres.

Gavrilescu a precizat ca grupul de lucru inca nu a gasit o formula care nu poata fi atacata in instanta si ca nu a putut fi de acord cu ceea ce i s-a adus la cunostinta, deoarece o crestere substantiala nu poate fi suportata de anumite persoane care nu au venituri mari, dar au o masina veche.

"Despre asa-zisa, intre ghilimele, taxa sau penalitate pe care ar putea sa o plateasca cei care polueaza, am spus la sfarsitul anului trecut ca grupul de lucru inca nu a finalizat o formula care sa ne permita sa nu poata sa fie atacata in instanta de orice persoana fizica sau juridica si, in acelasi timp, am spus atunci ca am fost atenta pe ceea ce mi s-a adus la cunostinta si nu am putut sa fiu de acord, pentru ca o crestere substantiala nu poate sa fie suportata de anumite persoane care nu au venituri mari si au in schimb o masina care polueaza. In acelasi timp, precizez: formula de lucru trebuie sa ia in calcul mai multi coeficienti de care trebuie sa tinem seama, de emisiile de CO2, de norma de poluare si de capacitate, de cilindree si asa mai departe. Deci eu va promit in schimb un lucru: ca ne intereseaza foarte mult sanatatea noastra, ca inca o data dam dovada ca nu stam degeaba si ca incercam sa gasim variante, astfel incat sa fie si in concordanta cu directivele europene, dar sa ne gandim foarte bine si la generatiile viitoare care trebuie sa traiasca intr-un mediu curat si intr-un mediu sanatos", a spus Gratiela Gavrilescu.

Nu trebuie sa mai vorbim despre taxa, deoarece varianta care se incearca sa se gaseasca nu este taxa

", a afirmat ministrul de resort.

Ministrul Mediului anuntase, anul trecut, ca forma finala a unei noi taxe de poluare va fi gasita pana la sfarsitul lui 2018, "cel tarziu pana de Craciun", iar de la inceputul anului viitor vom sti exact ceea ce avem de facut, poate cu o perioada de tranzitie pana la 31 martie 2019. Gavrilescu a precizat, atunci, ca la noua taxa de poluare specialistii care lucreaza iau in calcul nu numai norma de poluare, capacitatea cilindrica, ci toate componentele "ca sa nu avem niciun fel de problema".

De asemenea, noua taxa ar urma sa aiba la baza studii si masuratori facute de Agentia Nationala de Protectia Mediului, de Institutul National de Sanatate Publica, dar si cu ajutorul specialistilor din industria autovehiculelor si de la Registrul Auto Roman (RAR).

Taxa auto pentru autovehicule la prima inmatriculare a fost introdusa pentru prima data la 1 ianuarie 2007, imediat dupa aderarea Romaniei la Uniunea Europeana. La acea vreme, taxa de prima inmatriculare se calcula in functie de trei variabile: vechimea masinii, tipul de catalizator (euro) si capacitatea cilindrica a masinii.

Pe 19 februarie 2009, taxa de poluare auto a fost modificata, iar Guvernul a scazut valoarea acesteia cu o treime. De la 1 ianuarie 2012, taxa auto a devenit obligatorie atat la reinmatricularea masinilor inregistrate in Romania inainte de 1 ianuarie 2007, cat si pentru cei care aduceau masini din Vest. Incepand cu 30 ianuarie 2012, taxa este suspendata pana la 31 decembrie 2012, iar persoanele care platisera deja urmau sa primeasca banii inapoi.

Din 15 martie 2013 a intrat in vigoare timbrul de mediu pentru autovehicule, iar din acel moment taxa auto a fost calculata exclusiv pe baza emisiilor de CO2, inscrise in cartea de identitate a masinii.

Timbrul de mediu pentru autovehicule face parte din cele 102 taxe nefiscale care au fost eliminate de la 1 februarie 2017.