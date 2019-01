"Am lansat pe 16 decembrie un program pilot "Rabla pentru electrocasnice", care s-a constatat ca, intr-adevar, ceea ce am stiut noi este si un succes. In cateva zile romanii s-au inscris, foarte repede (...) Romanii au o mare dorinta de a-si inlocui produsele, echipamentele electrocasnice, cele care sunt energofage cu produse de ultima generatie, care au eficienta energetica ridicata. Asta inseamna si un consum de energie scazut inseamna, din punct de vedere estetic in propria casa, ceva bun si sa nu uitam ca trebuie sa mai indeplinim si o tinta de tara pentru echipamentele electrocasnice si electronice. Pentru acest program o sa lucram alaturi de producatori, de instalatori, de colegii mei, pentru ca sa imbunatatim ghidul de finantare pentru produse, echipamente electrocasnice. Deci si pentru anul acesta ne gandim sa bugetam acest proiect.(...) Am ales cele trei echipamente, masini de spalat, frigidere si aparate de aer conditionat tinand cont ca sunt cele mai folosite(...) Pentru proiectul pilot am lansat proiectul cu cele trei echipamente, acum pentru 2019 ne gandim sa modificam ghidul de finantare prin adaugarea si de alte echipamente.(...) Cand spun echipamente electrocasnice, pe langa masini de spalat, pe langa frigidere, pe langa aere conditionate, sa introducem si televizoarele", a afirmat ministrul Mediului, potrivit Agerpres.

Intrebata daca va exista un program "Rabla si pentru motociclete", Gratiela Gavrilescu a raspuns ca au fost discutii mai mult pentru biciclete electrice, "dar acum mi-ati dat o idee".

", a mai spus ministrul Mediului.

Incepand din 19 decembrie 2018, persoanele fizice s-au putut inscrie in Programul "Rabla pentru Electrocasnice" in aplicatia informatica disponibila pe site-ul Administratiei Fondului de Mediu (AFM).

Ministerul Mediului anunta, la acea data, ca la putin peste o ora de la deschiderea Programului "Rabla pentru electrocasnice", din bugetul total de 20 milioane de lei, au fost rezervate vouchere in valoare de peste 7,4 milioane de lei, aproximativ 40% din valoarea totala. In acel moment, sistemul AFM procesa circa 100 de cereri pe minut.