Potrivit sursei citate, vineri dupa-amiaza, politistii au fost sesizati in legatura cu un eveniment petrecut in comuna Sacele, in care a fost implicat un barbat, in varsta de 47 de ani, care si-ar fi agresat fiica, de 14 ani, injectandu-i acesteia o substanta letala necunoscuta.

"Ulterior decesului fetei, barbatul ar fi incercat sa se sinucida, tot prin injectare cu o substanta necunoscuta, el fiind transportat in stare grava la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta", precizeaza IPJ, potrivit Agerpres.

Politistii continua cercetarile in acest caz, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, pentru a stabili imprejurarile exacte in care s-au petrecut faptele.