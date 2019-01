Pregatirea unei excursii montane

Alegerea traseului este primul pas pentru o drumetie reusita. Lungimea si dificultatea unui traseu sunt variabilele de avut in vedere si este foarte important sa le decizi in functie de pregatirea si experienta ta in ceea ce priveste drumetiile montane. Nu este recomandat ca primul tau traseu sa fie unul mai lung de 2-3 ore, pentru a nu risca sa te epuizezi.

Sezonul ales este si el important. Pentru excursiile montane pe timp de iarna, ai nevoie de echipament special, dar si de o conditie fizica foarte buna, efortul depus fiind un pic mai mare, mai ales daca ai de-a face cu un strat inalt de zapada. Planificarea traseului trebuie sa fie facuta din timp si sa fie cat mai realista. E important sa pleci la drum dimineata devreme si sa mergi intr-un ritm sustinut, astfel incat sa eviti situatia neplacuta in care te prinde intunericul in padure.

Harta si busola

Tehnologie

Nu uita sa-ti pui in rucsac o harta a traseelor si o busola. Chiar daca te bazezi pe tehnologie si pe marcaje pe traseu, exista situatii in care acestea se dovedesc inutile si e bine sa ai un la dispozitie un plan B. Daca nu ai semnal la telefon si daca exista conditii meteo ce te pot face sa ratezi marcajele, harta si busola nu vor da gres niciodata.Ai grija sa ai in rucsac un smartphone performant si o baterie externa incarcata. Te poti baza pe un telefon ca Samsung Galaxy A6 , atat din punct de vedere al rezistentei bateriei, cat si din punct de vedere al functionalitatii. Dupa cum stii, exista zone in care o anumita retea de telefonie nu are semnal, insa, daca ai la indemana un telefon dual sim cum e acest model de telefon Samsung Galaxy A6, poti sa-ti iei o a doua cartela (la o alta retea de telefonie) pentru a-ti mari sansele de a fi conectat la net pe traseu.

Apoi, exista aplicatii pentru Samsung care pot fi de folos pe munte, cum ar fi aplicatia Salvamont, aplicatia oficiala a Asociatiei Nationale a Salvatorilor Montani din Romania, care contine foarte multe informatii relevante. Bineinteles, iti poti instala si aplicatii de tipul Smart Compass sau diferite app-uri care te vor informa in mod eficient cu privire la conditiile meteo. Este indicat sa nu exagerezi cu folosirea smartphone-ului pe munte, mai ales atunci cand ai pornit la un traseu lung – mai bine pastreaza-ti bateria si bucura-te de drum.

Echipament potrivit

Pentru o drumetie in sezonul cald, ai nevoie de rucsac de munte, bocanci de vara sau incaltaminte de trail, poti adauga chiar si parazapezi scurte (indicate pentru drumetiile prin fanete sau in zone in care exista capuse sau vipere), o frontala si haine potrivite temperaturii. Nu strica sa ai la tine si o geaca windstopper, o pelerina de ploaie si o palarie de soare. Nu uita de apa si ciocolata, pentru a-ti pastra energia la cote optime.

Pe timp de iarna, ai nevoie de bocanci impermeabili, de parazapezi lungi, de haine in straturi, cat mai potrivite pentru hiking, manusi si caciula. Exista echipamente pentru excursii montane care pastreaza caldura corpului fara sa fie foarte grele. Mai ales pe timp de iarna, e important sa nu duci o greutate mare, pentru a nu obosi.

In concluzie...

· Planifica orice traseu pe munte in detaliu, evaluandu-ti corect conditia fizica;· Pune in rucsac o harta a muntelui si o busola;· Pregateste-ti telefonul pentru drum – ia-ti o baterie externa si asigura-te ca este incarcata, instaleaza-ti aplicatiile de care crezi ca vei avea nevoie si ai grija ca pe parcursul drumetiei sa economisesti baterie;· Asigura-te ca ai in rucsac haine de schimb usoare si potrivite sezonului;