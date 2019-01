O intepatura in piept (chiar si in cazul in care este localizata in dreptul cordului) nu are de fiecare data o legatura directa cu un atac de cord. Dimpotriva, poate semnala prezenta unor alte afectiuni, pe care le vom explica putin mai jos. Costocondrita, zona zoster, contuziile toracice si anxietatea - iata alte posibile cauze mai putin cunoscute pentru durerile localizate la nivelul pieptului. Despre acestea, discutam mai multe detalii chiar acum. Sa incepem:

1. Costocondrita

Despre costocondrita putem spune ca este caracterizata prin dureri toracice cauzate de inflamatia cartilajelor costale si a oaselor peretelui toracic. In timp, durerile pe care un pacient le resimte se pot amplifica, mai ales in urma exercitiilor fizice. Durerile tipice costocondritei mai pot fi generate si de o posibila inflamatie a jonctiunii dintre coasta si sternum.

Chiar daca specialistii nu pot preciza o anumita cauza pentru aparitia acestei afectiuni, costocondrita poate fi o urmare a unei lungi serii de traumatisme minore, sau a unui program riguros de exercitii fizice. In acest caz, durerea pe care un pacient o resimte este foarte usor de localizat, dar putem discuta si despre cazuri in care durerea se duce catre umar sau brat.

2. Zona Zoster

Faza prodromala

Infectia activa

Nevralgia postherpetica

3. Contuziile toracice

Leziuni ale peretelui toracic (echimoze, escoriatii, contuzii, hematoame etc)

Leziuni ale scheletului (fracturi, disjunctii);

Leziuni diafragmatice unice sau asociate;

Leziuni pleuro-pulmonare;

Leziuni ale cordului si ale vaselor mari.

4. Anxietatea (atacurile de panica)

Zona Zoster este o alta afectiune ce poate genera dureri in zona pieptului, in functie de ganglionii nervosi afectati. Se manifesta in 3 stadii:Faza prodromala debuteaza cu durere, iar pacientul poate acuza in acest stadiu incipient al afectiunii stari de greata sau episoade febrile. Dureri asemanatoare unei angine pectorale pot fi declansate in aceasta faza, ce se pot indrepta la fel de bine catre zona coloanei vertebrale.Traumatismele de la nivelul toracelui apar ca urmare a traumelor suferite in urma unui impact puternic al acestei zone cu un corp strain (ex: accidente rutiere). In categoria leziunilor toracice intra:Durerile din piept mai pot avea o explicatie: anxietatea sau atacurile de panica. Pacientii diagnosticati cu aceasta tulburare pot acuza dureri in zona toracica, acestea fiind (de la caz la caz) moderate sau intense. Durerile in piept sunt cauzate de tensiunea musculara localizata in aceasta parte a corpului, insa trebuie sa stii ca sunt trecatoare. De aceea, nu ai motive sa legi aceste dureri de iminenta unui atac de cord, mai ales in cazul in care stii ca suferi de anxietate.

Asadar, nu de fiecare data durerile in piept inseamna neaparat ceva extrem de grav. O multime de cauze pot contribui la acest disconfort fizic, de aceea, este extrem de important sa cunosti particularitatile fiecarui tip de durere. Costocondrita, Zona Zoster, contuziile toracice si anxietatea sunt 4 exemple de afectiuni strans legate de acest simptom. Asa cum ai vazut si tu putin mai sus, durerile se manifesta diferit de la caz la caz. Insa pentru un plus de certitudine asupra starii tale de sanatate, nu ezita sa mergi de urgenta la medic, in cazul in care durerile din piept sunt insuportabile, sau vin la pachet cu: insuficienta respiratorie, senzatie accentuata de oboseala, dureri de spate, umeri sau maxilar.

