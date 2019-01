Bucatariile de dimensiuni reduse sunt prezente mai ales la bloc, acolo unde trebuie sa gasim cele mai potrivite solutii pentru a identifica variantele de amenajare care sa ne transforme spatiul intr-unul cat se poate de placut. Acasa trebuie sa te simti bine, sa te relaxezi dupa orice zi grea. Asa ca, lasa deoparte teoria conform careia nu vei putea amenaja o bucatarie mica si pune-te pe treaba. Nimic nu este imposibil, mai ales atunci cand este vorba de casa ta.

Atunci cand te gandesti la o amenajare bucatarie mica trebuie sa stii ca de aceasta data numarul corpurilor de mobila sau electrocasnicele trebuiesc cat mai mult limitate. Opteaza pentru culorile deschise si de asemenea pune accentul pe o amenajare vesela si colorata, pe pete de culoare. Si pentru a afla cum sa decorezi un astfel de spatiu poate ca ti-ar prinde bine sa urmezi cateva sfaturi de amenajare pentru bucatarii de mici dimensiuni.

5 sfaturi pentru amenajarea unei bucatarii de mici dimensiuni

1. Ce obiecte de mobilier sa alegi?

2. La ce electrocasnice poti sa renunti?

3. Cum eficientizam spatiul cat mai bine?

4. Pata de culoare a bucatariei tale

5. Lumina, solutia pentru un spatiu mai mare

Ai in vedere o amenajare bucatarie mica? Cu siguranta, trebuie sa te gandesti si la obiectele de mobilier ce iti sunt absolut necesare. Si acest lucru pentru ca o bucatarie mica nu iti permite corpuri de mobila suplimentare, prioritara in amenajare fiind economia de spatiu. Opteaza pentru unul/doua corpuri de mobila, eventual incearca sa alegi si cateva corpuri suspendate, folosind spatiul de jos cu mai multa eficienta. Mobilierul incorporabil poate fi o solutie cat se poate de buna pentru „ascunderea” electrocasnicelor din bucatarie. Tot ceea ce vei alege trebuie sa se potriveasca cu stilul de amenajare ales, punand accent pe culori deschise si de ce nu, indraznete.Frigiderul, hota, dar si cuptorul sau plita sunt electrocasnicele de care ai mare nevoie la orice amenajare bucatarie, fie ea de dimensiuni reduse ori de dimensiuni mai mari. Aceste electrocasnice sunt absolut necesare si nu ai cum sa le excluzi din proiectul tau de amenajare. Cu toate acestea, poti renunta la electrocasnicele pe care nu le folosesti zi de zi sau le folosesti foarte rar. De exemplu, nu ai de ce sa asezi in bucatarie un esspresor de cafea daca nu consumi zi de zi cafea sau poti sa renunti la masina de facut paine ori chiar la cuptorul cu microunde. De aceea, mai inainte de a te apuca de treaba, alege doar ceea ce folosesti si pune-le deoparte pe cele pe care le folosesti foarte rar.Spatiul intr-o bucatarie de mici dimensiuni trebuie impartit cat mai bine, fiind folosit fiecare coltisor al camerei. Opteaza pentru un mobilier prins pe perete, pentru dulapuri sau etajere asezate in anumite colturi ale peretilor pe care sa asezi anumite lucruri necesare in bucatarie. Etajerele inalte si incapatoare pot deveni un bun spatiu de depozitat anumite lucruri necesare pentru bucataria ta. Corpurile de mobilier cu picioare pot fi o varianta buna pentru depozitarea unor alimente. De asemenea, sertarele sunt si ele cat se poate de eficiente pentru ascunderea anumitor elemente.Se spune ca pentru a da senzatia unui spatiu mai mare este nevoie ca peretii sa fie decorati in culori deschise. Piesele de mobilier pot fi si ele deschise la culoare, in nuante uni. Insa, ca orice spatiu in care vrei sa te simti cu adevarat bine ai nevoie si de putina culoare. Poti alege, de exemplu, ca masa si scaunele sa fie colorate mai puternic, creand contrastul dorit. Nu pune accent pe placarea peretilor cu ceramica, ci mai degraba pune accent opteaza pentru vopsirea lor in nuante deschise. Daca totusi esti adepta placilor ceramice, ai putea alege dintre placile ceramice colorate, de mici dimensiuni.Cu cat vei avea mai multa lumina in locuinta ta, cu atat totul va arata mult mai bine. In timpul zilei lasa sa patrunda in incapere lumina naturala, iar spre seara opteaza pentru corpurile de iluminat cu lumina puternica, dar calda. Becurile cu LED pot fi o solutie potrivita. Fie ca este vorba despre corpuri suspendate, fie de corpuri de tavan, lasa lumina sa patrunda in bucataria ta si vei avea efectul dorit – o bucatarie frumoasa.Creativitatea reprezinta elementul cheie pentru amenajarea unei bucatarii de mici dimensiuni, dar cochete. Alegerea pieselor de mobilier si a electrocasnicelor potrivite, dar si solutiile de eficientizare ale spatiului sunt secretele unei amenajari cu gust.