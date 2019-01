De-a lungul anilor, cererea pentru cafeaua de buna calitate a crescut semnificativ, insa nici tehnica de preparare nu a stagnat. Astfel, isi fac aparitia din ce in ce mai multe metode complexe ce revolutioneaza simpla cafea la ibric si o transforma, in egala masura, intr-o stiinta si o arta.

Cafeaua capsule si monodozele de cafea

Printre cele mai folosite tehnici de preparare a cafelei din prezent se afla si aceste doua metode. Avantajul principal al capsulelor si monodozelor de cafea este procesul simplu si rapid de preparare, care dureaza doar cateva minute. Cafeaua pe baza de capsule si monodoze se prepara la espressor.

Desi se bazeaza pe acelasi mecanism – cafea macinata 100%, in cantitatea perfecta pentru o portie –, exista si cateva diferente intre cele doua produse, pe care le poti afla in continuare.



Capsulele de cafea

Capsulele de cafea se gasesc sub forma unor recipiente de dimensiuni mici, din plastic, sigilate cu o pelicula din aluminiu. Marimile si formele recipientelor variaza in functie de fiecare producator in parte. O capsula contine cantitatea exacta de cafea necesara prepararii unei cesti perfecte de espresso sau cappuccino.

Cel mai mare avantaj al capsulelor este exactitatea cu care cafeaua este facuta. Astfel, nu va trebui sa iti faci griji pentru depozitarea, macinarea si masurarea cantitatii de cafea, ci te vei putea bucura de o bautura ideala in doar cateva clipe.

Un potential dezavantaj al capsulelor este faptul ca un espressor va accepta doar capsulele sale specifice. Asadar, vei fi nevoit sa achizitionezi tot timpul cafeaua de la acelasi producator. Cu toate acestea, poti gasi cafea capsule la preturi avantajoase online, astfel ca nu trebuie sa iti faci griji. Capsulele sunt disponibile in mai multe sortimente, de la varianta decofeinizata, pana la cafea intensa sau cu arome, asa ca vei putea incerca in permanenta gusturi si experiente noi.



Monodozele de cafea

Denumite si cialde, dupa termenul italienesc, sau pods, din engleza, monodozele contin 100% cafea macinata de cea mai buna calitate, sub forma unor pliculete asemanatoare celor de ceai. Prepararea este si ea similara, apa fierbinte din espressor trecand prin pliculet fara sa il perforeze si preluand doar aroma proaspata a cafelei.

Acest tip de ambalaj vine cu doua avantaje majore: prospetimea cafelei este pastrata pentru minimum sase luni, cafeaua pastrandu-si toate proprietatile si, in plus, fata de ambalajul din plastic, cel din hartie este o varianta ecologica, biodegradabila.

Monodozele sunt compatibile cu mai multe feluri de espressor, avand doua dimensiuni standard: ESE (44 milimetri), cu cafea presata, potrivite pentru brandurile italienesti, si PAD (62 cm), care contin cafea nepresata, potrivite pentru producatorii germani.

La fel ca in cazul capsulelor, si monodozele de cafea vin in diferite sortimente: cafea intensa, decofeinizata si nu numai.

Asadar, fie ca vei alege capsulele sau monodozele, te vei bucura de fiecare data de o cafea perfecta, de calitate superioara, preparata dupa reteta originala.

In plus, ai de ales intre numeroase tipuri de cafea, de la clasicul espresso sau cremosul cappuccino, pana la latte macchiato, ristretto, cafea cu diverse arome si de diferite intensitati.