Ultima persoana care a decedat din aceasta cauza este un barbat de 71 de ani din Bucuresti, confirmat cu virusul gripal A. Barbatul avea conditii medicale preexistente si nu era vaccinat antigripal.

"Inca o veste proasta, gripa a mai ucis un pacient, avem 14 oameni decedati din cauza virusului gripal. Suntem la un pas de epidemie, am depasit numarul de cazuri estimat, am avut o saptamana epidemica. Am transmis o informare si ministerului Educatiei, impreuna sa monitorizam numarul de viroze, iar daca ajung la un nivel periculos se anunta Ministerul Sanatatii. Ar trebui sa evitam zonele aglomerate", a spus Sorina Pintea, potrivit Antena3.ro.