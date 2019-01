Banat. Temperatura aerului va avea fluctuatii de-a lungul celor doua saptamani. Astfel, media maximelor din prima zi, de 4 grade, va scadea pe 15 ianuarie, pana spre zero grade, apoi va creste pana la 7 grade, in zilele de 17 si 18 ianuarie. Incepand din 19 ianuarie, valorile termice diurne vor scadea din nou, de la medii de 6 grade spre o medie de 1 - 2 grade, in perioada 21 - 23 ianuarie, dupa care va urma o usoara crestere, spre 4 grade. Temperaturile minime vor avea o evolutie similara cu cea a maximelor si se vor situa in medie sub zero grade pe toata durata de prognoza, cele mai reci nopti fiind cele din 15 si 16 ianuarie, cand media se va situa in jurul valorii de -6 grade. Precipitatii, in general slabe cantitativ, se vor semnala aproape zilnic in cursul intervalului de prognoza.

Crisana. Temperatura aerului va avea fluctuatii in perioada urmatoare, astfel ca media maximelor va scadea, pe 15 ianuarie, pana spre -1 grad. Apoi, valorile termice vor creste treptat pana la 6 grade, in zilele de 17 si 18 ianuarie. Incepand din 19 ianuarie, valorile termice diurne vor scadea din nou, de la medii de 4 grade spre o medie de 0 - 1 grad, in perioada 21 - 23 ianuarie, dupa care va urma o usoara crestere, spre 4 grade. Temperaturile minime vor avea o evolutie similara cu cea a maximelor si se vor situa in medie sub zero grade in tot intervalul de prognoza analizat. Cele mai reci nopti vor fi pe 15 si 16 ianuarie, cand media se va situa in jurul valorii de -6 grade. Precipitatiile, in general slabe cantitativ, se vor semnala cu caracter temporar pe toata durata intervalului.

Transilvania. media maximelor din prima zi, de doua grade, va scadea pe 15 ianuarie, pana spre -4 grade, caracterizand o vreme rece, apoi va creste pana la 4 grade, in zilele de 17 si 18 ianuarie. Incepand din 19 ianuarie, valorile termice diurne vor scadea usor de la medii de doua grade Celsius la o medie cuprinsa intre -2 si -1 grad in perioada 21 - 23 ianuarie. Dupa aceste zile, va urma o usoara crestere a temperaturilor, pana la doua grade Celsius. Temperaturile minime vor fi negative pe tot parcursul intervalului si se vor situa, in medie, intre -8 si -2 grade, mai putin in noaptea de 16 ianuarie, cand acestea vor cobori local sub pragul de ger, fiind in medie in jurul a -10 grade. Precipitatii, slabe cantitativ, se vor semnala aproape zilnic, pe parcursul celor doua saptamani.

Maramures . Media maximelor din prima zi, de doua grade Celsius, va scadea pe 15 ianuarie, ajungand la -4 grade si va caracteriza o vreme rece. Ulterior, valorile termice vor creste pana la 4 grade, in zilele de 17 si 18 ianuarie. Incepand din 19 ianuarie, valorile termice diurne vor scadea din nou, de la medii de doua grade Celsius spre o medie intre -1 si zero grade, in perioada 21 - 23 ianuarie, dupa care va urma o usoara crestere de temperatura, spre doua grade Celsius. Temperaturile minime vor fi negative pe tot parcursul intervalului si se vor situa, in medie, intre -6 si -2 grade, exceptand noptile de 15 si 16 ianuarie, care vor fi cele mai reci, cu o medie in jurul a -8 grade, dar si noaptea de 18 ianuarie, cand valorile termice minime vor tinde spre medii de zero grade. Precipitatiile, predominant ninsori moderate cantitativ in primele zile, se vor semnala cu caracter temporar in restul intervalului de doua saptamani, dar vor fi in general slabe.

Moldova . Temperatura aerului va avea o evolutie oscilanta. Astfel, media maximelor va scadea pe 15 ianuarie, pana spre -1 grad, apoi va creste la 5 grade, pe 18 ianuarie. In intervalul 19 - 22 ianuarie, valorile termice diurne vor scadea treptat pana la o medie a maximelor de -2 grade, iar ulterior, pana la finalul celor doua saptamani de prognoza, se estimeaza o crestere pana la doua grade Celsius. Temperaturile minime vor avea o evolutie similara cu cea a maximelor si vor fi, in medie, sub zero grade pe toata durata de prognoza, cele mai reci dimineti fiind cele din 16 si 23 ianuarie, cand media valorilor termice minime va fi intre -7 si -6 grade. Precipitatii slabe cantitativ se vor semnala cu caracter temporar indeosebi in timpul celei de-a doua saptamani.



Dobrogea. Regimul temperaturii aerului va avea fluctuatii, astfel ca, dupa ce media maximelor va scadea pe 15 ianuarie pana la 1 grad Celsius, aceasta va creste treptat spre 9 grade, pe 18 ianuarie. In intervalul 19 - 22 ianuarie, valorile termice diurne vor scadea treptat pana la o medie a maximelor de 3 grade, iar ulterior, pana la finalul celor doua saptamani analizate, se estimeaza o crestere, spre 6 - 7 grade. Temperaturile minime vor avea o evolutie similara cu cea a maximelor si vor fi, in medie, sub 2 grade in tot intervalul de prognoza, cele mai reci dimineti fiind cele din 16 si 23 ianuarie, cand media valorilor termice minime va fi in jur de -4 grade. Precipitatii in general slabe cantitativ se vor semnala cu caracter temporar indeosebi in timpul celei de-a doua saptamani.

Muntenia. Regimul temperaturii aerului va avea oscilatii de la un interval la altul. Media maximelor va scadea pe 15 ianuarie pana spre zero grade, dupa care va creste spre 7 grade, pe 18 ianuarie. Incepand din 19 ianuarie si pana pe 22 ianuarie, valorile termice diurne vor scadea treptat pana la o medie a maximelor de 1 grad Celsius. Pana la finalul celor doua saptamani se estimeaza o crestere a valorilor termice pana la 4 - 5 grade. Temperaturile minime vor avea o evolutie similara cu cea a maximelor si vor fi, in medie, sub zero grade pe toata durata de prognoza, cele mai reci dimineti fiind cele din 16 si 23 ianuarie, cand media valorilor termice minime va fi in jur de de -6 grade. Precipitatii slabe cantitativ se vor semnala cu caracter temporar, indeosebi in cursul saptamanii viitoare.