"In data de 16 ianuarie 2019, Tudorel Toader - inca ministru al justitiei - informa opinia publica despre faptul ca "autorul crimei de la Medias nu face parte din categoria celor care au beneficiat de prevederile legii privind recursul compensatoriu". O noua dezinformare din partea celui care se face complice prin indolenta si rea-vointa motivata politic cu recidivistii recursului compensatoriu. In realitate, in situatia in care nu ar fi existat asa-numita lege a recursului compensatoriu, cel cunoscut drept criminalul de la Medias ar fi fost liberat conditionat in luna Mai 2019, iar la termen in luna August 2021. O demonstreaza fara echivoc dosarul de penitenciar al detinutului Rusu Marius, iar o simpla interogare a bazei de date demonteaza afirmatiile ministrului Toader", transmite FSANP, potrivit Digi24.

Legea recursului compensatoriu a intrat in vigoare la data de 19.10.2017

", mai arata sindicalistii din penitenciare.

FSANP mai spune ca "avand in vedere dimensiunea acestui dezastru pentru siguranta cetatenilor si repetatele incercari de dezinformare a opiniei publice reamintim ministrului Toader ca infractiunea constand in comunicarea sau raspandirea, prin orice mijloace, de stiri, date sau informatii false ori de documente falsificate, cunoscand caracterul fals al acestora" este sanctionata cu inchisoare de la 1 la 5 ani.