"Consider strigatoare la cer demagogia PNL privitoare la situatia RADET, in conditiile in care acest partid a detinut controlul total asupra acestei regii in ultimii zece ani inainte de mandatul meu, timp in care au asistat pasivi, sau poate chiar activi, la degradarea sistemului de termoficare din Bucuresti si la acumularea datoriilor istorice catre ELCEN. Stim cu totii ca sunt probleme in retea, dar cred ca oricine intelege ca nu aveam cum sa fi rezolvat in doi ani ceea ce nu s-a facut de la Revolutie incoace. Inca din primele luni de mandat am luat decizia de a unifica productia si distributia energiei termice in Bucuresti", a spus Gabriela Firea, potrivit Antena3.ro.

Precizarile vin dupa ce in spatiul public a fost criticat numarul mare de avarii de la RADET.