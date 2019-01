Denise Rifai, realizatoarea emisiunii „Talk News“ de la Realitatea TV, a facut un apel la telespectatori sa deschida televizoarele joi, in intervalul orar 19.00-19.10, cand va fi intrerupta emisia, pentru a transmite un mesaj celor care au luat aceasta decizie, scrie adevarul.ro.

Ea considera ca decizia votat de catre membrii CNA este instrumentata de PSD:

„Va rog sa fim cu totii pe Realitatea TV in cele zece minute in care ghiolbanii care au capturat PSD, prin institutiile pe care le controleaza, au decis sa ne pedepseasca pentru ca noi luptam pentru ca Romania sa ramana stat de drept! Sa le aratam ca Realitatea TV suntem toti“, a scris prezentatoarea pe Facebook.



„Ce tare!!! Imi suspenda emisia joi pentru ca noi, Realitatea TV, am informat si am transmis evenimentele din 10 august din fata Guvernului! Sa va fie rusine, «mari barbati» de stat si de partid ce sunteti! Romania nu e de vanzare si nu se preda! Si Romania e stat de drept si asa o sa ramana! Vremea ghiolbanilor care au capturat tara si PSD o sa apuna curand!“, a mai scrie Denise Rifai.

Dancila: Guvernul nu are nicio legatura cu suspendarea emisiei Realitatea TV

Premierul Viorica Dancila a sustinut, marti, in Parlamentul European, ca Guvernul nu are nicio legatura cu suspendarea emisiei postului Realitatea TV

"Va asigur, asigur Parlamentul European, ca Guvernul Romaniei nu are nicio legatura cu acest aspect. Asta inseamna dezinformare, inseamna ceea ce nu trebuie sa facem de acum incolo. Intr-adevar un post TV a avut intrerupta emisia pentru 10 minute, lucru decis de Consiliul National al Audiovizualului. Nu stiu care e motivul, nu are nicio legatura Guvernul cu asta. In Romania, libertatea presei exista si este foarte bine fundamentata. Acea lege ati vazut ca nu a fost pusa in practica. Deci nu pot sa vorbesc despre ceva care nu s-a tranpus. Pe masa de lucru a Guvernului Romaniei nu exista o asemenea lege, dar ceea ce pot sa va asigur este ca ingradirea libertatii presei in Romania nu va exista", a declarat Viorica Dancila.