„Podiatrii sunt experti in toate aspectele legate de structura, functia si sanatatea piciorului si a membrului inferior. Sunt cadre medicale inalt specializate, instruite in mod specific pentru a diagnostica, trata, reabilita si preveni bolile si complicatiile care afecteaza picioarele, gleznele si membrele inferioare in general. Podiatrii previn si gestioneaza afectiunile piciorului, ofera solutii pentru calmarea durerii, trateaza infectiile si gestioneaza deformatiile piciorului, cu scopul de a mentine persoanele, de orice varsta, mobile si active.

Podiatrii pot sa-si foloseasca cu succes expertiza in institutii care ofera asistenta medicala primara, prin crearea si integrarea de servicii care extind capacitatea medicilor de diverse specialitati si a echipelor de asistenta medicala primara in ceea ce priveste preventia si interventia timpurie.

Unul dintre domeniile podiatriei care s-a dezvoltat si care este axat pe imbunatatirea modului in care sunt abordate problemele de sanatate ale piciorului este cel al abordarii integrate la persoanele cu diabet zaharat. Afectarea structurii membrelor inferioare la persoanele cu diabet zaharat (piciorul diabetic) reprezinta complicatii dintre cele mai frecvente, invalidante, care au consecinte critice, sociale si economice. Dintre acestea, neuropatia diabetica este considerata ca fiind cea mai frevcenta complicatie cronica. Aceasta afecteaza semnificativ calitatea vietii pacientilor, fiind cel mai important factor de risc pentru ulceratii si amputatii ale membrelor inferioare, generand importante costuri, directe si indirecte, pentru sistemul public de sanatate”.

Prin urmare, Podiatrul este specialistul din domeniul sanatatii, cu pregatire medicala, care se ocupa de ingrijirea piciorului, in special la persoanele cu diabet.

La sfarsitul anului trecut profesia de PODIATRU CU STUDII SUPERIOARE a fost recunoscuta oficial in Romania si a fost introdusa in Clasificarea ocupatiilor din Romania (COR), avand codul 226926, grupa de baza 2269 “Specialisti in domeniul sanatatii neclasificati in grupele de baza anterioare” dupa cum se arata intr-un document emis de Ministerul Muncii.

Rezultatul se datoreaza eforturilor sustinute depuse de Asociatia de Podiatrie, de conducerea acesteia reprezentata de Conf. Dr. Ioan Veresiu, presedinte si de dr. Norina Gavan, presedinte de onoare.

Acest proces se va finaliza prin publicarea ordinului comun semnat de ministrul Muncii si de presedintele Institutului National de Statistica (INS), in Monitorul Oficial.

Daca privim cu atentie cateva studii realizate de Societatea de Neuropatie Diabetica vom realiza importanta sociala a acestui demers. Primul dintre acestea, publicat in Journal of Diabetes Complications, efectuat pe un esantion reprezentativ la nivel national de 25.000 de persoane cu diabet, a aratat o prevalenta a neuropatiei de 67%, o proportie intre 10% si 22.3% a pacientilor cu istoric de ulceratii, iar intre 1.9% si 5.5% dintre pacienti au relatat amputatii de membrelor inferioare.

Un altul, publicat in Diabetes Research and Clinical Practice, in care a fost evaluata frecventa amputatiilor de membre inferioare la pacientii cu diabet, la nivel national, in perioada 2006 – 2010, a constatat o medie de aproape 5000 de amputatii /an, aproape 14 amputatii majore pe zi! Este ingrijorator faptul ca tendinta multianuala este net ascendenta.

Promovarea podiatriei reduce cu 75% riscul de amputatie

Tot in Memoriul Justificativ inaintat de Asociatia de Podiatrie se mai arata:

Literatura de specialitate si practica internationala citeaza peste 200 de boli de la nivelul picioarelor care sunt in competenta podiatrilor. Podiatria are o larga aplicabilitate, fiind folosita in principal pentru mentinerea, reabilitarea, stimularea capacitatii pacientului cu picior diabetic in parametrii functionali. In plus, aducem argumentul economic general, care devine justificare forte in contextul national, unde Programul National de Diabet face parte din Strategia Ministerului Sanatatii pentru perioada 2015-2020.”

De remarcat, in acest context, faptul ca in Romania, Programul National de Diabet zaharat este cel mai mare program curativ derulat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS), ajungand la 823.000 de pacienti in acest an, potrivit datelor prezentate de institutie.

In luna noiembrie a anului trecut, Organizatia D-Foot International prin campania „FOCUS on FEET”, releva o situatie extrem de ingrijoratoare, la nivel mondial... „Peste 425 de milioane de persoane din intreaga lume sufera de diabet, dintre care majoritatea au diabet zaharat de tip 2. Aici, nu doar numarul ridicat al cazurilor trebuie sa ne ingrijoreze, ci si faptul ca una din doua persoane nu este diagnosticata la timp. Mai mult, estimarile oficiale ale Federatiei Internationale ale Diabetului, pentru anul 2045, arata ca numarul cazurilor de diabet va ajunge la 629 de milioane.

Pierderea sensibilitatii, la nivelul membrelor inferioare, este o consecinta a neuropatiei diabetice, complicatie majora pe care o poate provoca diabetul. Statisticile arata ca 1 din 4 persoane, diagnosticate cu diabet, care isi pierd sensibilitatea picioarelor, vor dezvolta, la un moment dat, un ulcer al piciorului. Mai mult decat atat, 85% dintre cazurile de amputatie sunt cauzate de aceste ulcere ale piciorului.

La fiecare 20 de secunde, undeva in lume, o persoana isi pierde un picior din cauza diabetului. Ca urmare, aceste persoane isi pierd capacitatea de a munci si de a se integra corespunzator in societate. Pe de alta parte, depresia provocata de pierderea unui membru inferior reprezinta o alta consecinta, extrem de grava.

Complicatiile cauzate de diabet, la nivelul piciorului, devin o povara importanta pentru sistemul de sanatate al oricarei societati moderne. Spre exemplu, se estimeaza ca 12% din bugetul alocat sanatatii, la nivel mondial, merge catre pacientii diagnosticati cu diabet. Cifra este, de-a dreptul, uriasa si alarmanta: peste 670 de miliarde de dolari in fiecare an. Prognosticul de supravietuire, la persoanele diagnosticate cu diabet zaharat care prezinta ulceratii infectate, este de numai 85%, in primul an.

17,4% dintre persoanele diagnosticate cu diabet sufera o amputatie minora sau majora la nivelul picioarelor, in primul an de la aparitia primei ulceratii infectate.”

In toata aceasta avalansa de informatii ingrijoratoare a existat si o veste buna. "8 din 10 amputatii pot fi evitate, in stadiu incipient al bolii, printr-un examen clinic, simplu si obiectiv, al picioarelor. Din acest motiv, preventia amputatiilor trebuie sa devina un obiectiv principal al factorilor de decizie, din fiecare tara”.

Iata ca ceea ce trebuia sa se intample mai demult, a devenit realitate. Nu ne ramane decat sa speram ca factorii de decizie vor pune la dispozitie cadrul legislativ complet si fondurile necesare dezvoltarii PODIATRIEI ca disciplina medicala, precum si a PODIATRULUI, ca practicant al acestei profesii medicale, extrem de importante pentru intreaga societate.