Silvia Gradinaru a fost diagnosticata prima data cu cancer in anul 1999, fiindu-i extirpat un san. 15 ani mai tarziu a survenit acelasi diagnostic, dupa ce femeia a ajuns Spitalul judetean de urgenta din Slatina acuzand dureri la umarul drept, noteaza tvr.ro.

Dupa primul diagnostic primit, femeia a plecat in Capitala pentru a auzi si a doua opinie, insa specialistii din Bucuresti i-au mentionat ca este sanatoasa. Cu toate acestea, cand s-a intors la Slatina, medicul i-a dat o trimitere la Craiova.

"I-am spus ce a spus Bucurestiul, ca nu vede nicio recidiva si a zic ca nu, va dau trimitere la Craiova. Am plecat la Craiova, m-am prezentat la medic, i-am prezentat tomograful, a chemat si alt medic si m-a stantat si de luni urma sa incep terapia", a povestit pacienta, citata de digi24.ro.

Sutinand ca este vorba de cancer, medicii au decis sa ii prescrie un tratament in acest sens. Astfel, femeia a facut 14 sedinte de radio-chimoterapie la spitalul din Craiova, drept efecte secundare survenind pierderea parului si incapacitatea de a-si mai folosi bratul drept.

Cand si-a dat seama ca este posibil ca pana la urma disgnosticul sa fi fost gresit, femeia s-a dus la unul dintre copii sai, in Spania. Specialistii de la o clinica din Madrid i-au spus ca, de fapt, tratamentul oncologic pe care l-a urmat in perioada februarie 2014 - septembrie 2014 nu era necesar.

Reactiile medicilor care au tratat o femeie sanatoasa de cancer

Medicii sunt de parere ca nu au ce sa-si reproseze.

"Eu asa am considerat in baza actelor pe care le-am avut. De la Bucuresti nu a venit cu nimic la mana", a spus medicul oncolog Mihaela Bostina, de la Spitalul Slatina. Intrebata daca a fost un diagnostic gresit, raspunsul medicului a fost: "Eu consider ca nu".

De asemenea, medicul radiolog de la Spitalul Slatina a fost intrebat daca are ce sa-si reproseze in acest caz, spunand: "Nu. Imi pare rau ca a avut niste reacţii adverse la tratament, dumneaei a fost instiinţata ca se pot intampla si astfel de reacţii adverse".

In urma sechelelor suferite, femeia a devenit dependenta de sot. "Acum toate sunt in sarcina mea, deci problemele gospodaresti, problemele de intreţinere a soţiei, incepand de la baie, ca la copilul mic schimbat, imbracat", a spus Constantin Gradinaru.

Femeia a depus plangere

In anul 2016, femeia a depus o plangere la Parchetul de pe langa Judecatoria Slatina, solicitand despagubiri de 150.000 de euro, cei trei medici care au tratat-o fiind acuzati de vatamare corporala si neglijenta in serviciu.

In instanta, medicii acuzati de malpraxis au contestat raportul IML Bucuresti, solicitand o noua expertiza.