Comisia de Insolventa la Nivel Central, din care fac parte, printre altii, reprezentanti ai Ministerului Muncii, a publicat in Monitorul Oficial o Decizie privind aprobarea Criteriilor generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil, potrivit Adevarul.ro.

Astfel, o familie cu doi parinti activi si cu doi copii in intretinere de la oras au nevoie de numai 2.600 de lei pentru luna pentru a trai rezonabil. Aproape jumatate din bani (1.069 lei) ar fi distribuiti pentru mancare si bauturi, pentru facturi privind locuinta, apa, electricitatea, gazele si alte servicii ar fi necesari 405 lei, iar pentru sanatate familia ar cheltui numai 132 lei si doar 53 lei pentru educatie si cultura. Din aceasta suma , familia ar mai putea sa economiseasca 235 lei.

Pentru o familie din mediul rural cu doi parinti activi si cu doi copii in intretinere este nevoie de numai 2.100 de lei pe luna, urmand sa cheltuiasca 797 lei pe mancare si bautura, 259 lei pe cheltuieli privind locuinta si alte facturi, 57 lei pe educatie si cultura, doar 36 lei pe sanatate si economiile vor ajunge la 192 lei pe luna.



Anul trecut, la finalul lunii octombrie, Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii impreuna cu Fundatia Friedrich Ebert Stifung au derulat o cercetare la nivel national pentru fundamentarea unui cos minim de consum pentru un trai decent in Romania. Potrivit acestuia, valoarea cosului de consum pentru un trai decent este de 6.762 lei pe luna pentru o familie de doi adulti si doi copii, in mediul urban, luand in calcul ca unul dintre copii are 12-14 ani, iar celalalt 8-10 ani.