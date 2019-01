El i-ar fi comunicat dispecerului ca pe o portiune de 200 de metri de drum din fata curtii sale s-a depus prea multa zapada, insa a fost invitat sa puna mana pe lopata si sa curete singur zapada.



"Eu am sunat la 112 si mi-a facut legatura cu politia. Mi-a spus ce problema am. Spus domnule asta e problema, ca nu avem cum sa circulam, cum sa iesim din curte. Am dat adresa, am dat numele. Ei spun ca tu trebuie sa faci, ca sunt la ajutor social si eu ar trebui sa fac. Dar eu singur, uitati-va si dvs. cum sa fac atata? Daca ei nu trimit o lama, cum sa deszapezesc singur?", a declarat barbatul, citat de digi24.ro.

Tata a patru copii, barbatul este beneficiar de venit minim garantat. Desi dupa trei minute de insistente operatorul de la 112 a refuzat sa dea curs solicitarii, pana la urma strada a fost curatata tot de utilaje.

Localnicii au ramas uimiti de solicitarea acestuia.