"Au trecut 6 zile de la inceputul crizei de la Compania Energetica Oltenia si Guvernul nu a facut NIMIC!

Doamna Viorica Dancila trebuie sa mearga maine la Targu Jiu sa dezamorseze situatia de la CEO , sa opreasca hotia si prostia impusa de politrucii si baronii locali; sa ii dea pe mana Parchetului pe directorii care au furat si au mintit ; sa le ceara iertare minerilor pentru jaful si insultele din ultima perioada; sa ia masuri imediate si serioase pentru ca productia de energie pe carbune sa se reia in Romania si importurile masive de energie scumpa din Ungaria si Cehia sa inceteze!!! MAINE - IMEDIAT! Asa am procedat ca Premier cand aveam o criza - asa procedeaza un Premier care este interesat de binele tarii si al cetatenilor sai!!!

Prostia si hotia de la Bucuresti se intind ca un cancer in toata tara!!! Acum au distrus Complexul Energetic Oltenia - distrug judetul Gorj, dar si Sistemul Energetic National!

Din 2017 Ministerul Energiei a fost dat la ALDE - dar in Gorj trebuiau recompensate toate “Iudele” si tradatorii de la PSD care se lepadau de Ponta / asa a ajuns CEO un simplu teren de lupta si jaf in care ALDE si PSD au numit prosti si hoti care au distrus o companie a Statului Roman esentiala pentru siguranta noastra energetica!

Rezultatul: haos, greva, insolventa, bagarea CEO cu forta in Fondul Suveran al lui Dragnea (de unde sa fie vanduta pe doi bani) si importuri masive de energie scumpa din Ungaria si Cehia prin firmele de casa din Slatina si Teleorman!

Au numit clienti politici si cozi de topor indepartand toti specialistii care consolidasera Compania dupa 2012 / au falsificat raportarile ca sa arate ca au profit ( desi faceau pierderi uriase) / au mintit asupra stocurilor de rezerve de carbune pentru iarna ( care iata ca se termina la jumatatea lunii ianuarie)/ au angajat toate pilele si relatiile de la Partid pe salarii uriase si i-au lasat sa moara de foame pe minerii din cariere/ au oprit toate investitiile in retehnologizare/

In tot anul 2018 si chiar si saptamana trecuta am mers la Targu Jiu si am tras semnale de alarme despre dezastrul spre care se indreapta CEO - fara niciun efect!

Dar Guvernul a adoptat Ordonanta 114/2018 prin care s-a pus o taxa de 2% din cifra de afaceri pe CEO - astfel banii pentru investitii si salarii sunt luati de Dancila, Valcov si Teodorovici la Bucuresti! In Parlament depuatatii ProRomania vom depune un amendament ca aceasta taxa sa nu se aplice la producatorii de energie pe carbune (CEO si CNH au probleme similare)!

Si am tot amintit ca nu au cumparat certificatele de CO2 necesare si la 31 Aprilie pierd autorizatia de mediu si intra in insolventa!

Doamna Dancila l-a pus sa se ocupe de criza pe abulicul Ministru al Energiei ( care le-a spus minerilor ca nu vine in weekend sa vorbeasca cu ei) / acum trimite Corpul de Control ( cand este nevoie de solutii imediate - nu de controale si rapoarte facute dupa o luna de zile) / ma astept ca in zilele urmatoare sa trimita Carmen Dan jandarmii la Targu Jiu sa ii bata pe mineri!

Nu acestea sunt solutiile!!!

In 2012 am salvat CEO, Judetul Gorj si Sistemul Energetic National - acum cad cu disperare cum il distrug niste hoti si incompetenti de la Partidele pe care eu le-am sustinut in 2016! Imi cer iertare angajatilor din CEO si oamenilor din Gorj pentru naivitatea mea din 2016 si ma lupt alaturi de ei sa salvam totul in al 12 lea ceas!", a scris Victor Ponta pe Facebook.