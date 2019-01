"Inalta Curte de Casatie si Justitiei si celelalte instante judecatoresti, precum si Ministerul Public - Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si unitatile subordonate - vor verifica, in cauzele pendinte, in ce masura s-a produs o incalcare a dispozitiilor referitoare la competenta materiala si dupa calitatea persoanei a organului de urmarire penala si vor dispune masurile corespunzatoare", precizeaza CCR.

Pe 28 noiembrie, la CCR, au fost prezentate punctele de vedere ale partilor implicate in aceasta sesizare. Vicepresedintele Camerei Deputatilor Florin Iordache a sustinut ca Ministerul Public, prin protocoalele incheiate cu SRI, a readus Justitia de dupa 2009 la cea care se infaptuia in perioada comunista.



"Ministerul Public, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin semnarea protocoalelor cu SRI (...), si-a incalcat propriile competente constitutionale si, uzurpand competentele Parlamentului, a investit SRI cu competenta de a desfasura activitati specifice organelor de cercetare penala, fapt interzis in mod expres de legiuitor. (...) Actionand in acest mod, conferind, prin acte secrete, SRI competente acolo unde Parlamentul nu le-a prevazut sau chiar le-a interzis, Ministerul Public s-a comportat ca legiuitor, interferand in mod discretionar in atributul exclusiv al Parlamentului ca unica autoritate legiuitoare a tarii", declara Iordache.

La randul sau, Iuliana Nedelcu, reprezentantul Ministerului Public, a subliniat ca activitatea SRI este verificata de catre Parlament, iar daca Legislativul si-ar fi indeplinit in mod corespunzator atributia constitutionala, ar fi identificat din vreme situatia sesizata la CCR privind protocoalele cu SRI, scrie Agerpres.

Sesizarea catre CCR, inaintata la 8 octombrie, a fost semnata de vicepresedintele Camerei Deputatilor Florin Iordache, dupa ce Liviu Dragnea si-a delegat atributiile acestuia in ziua respectiva.