Solutiile de protejare a culturilor agricole sunt la indemana oricui, insa nu toata lumea are inspiratia sau cunostintele necesare pentru a-si lua masuri de prevenire inca dinainte sa fi pus samanta in pamant. Mai intotdeauna, protectia vine ca raspuns la atacul daunatorilor, de exemplu, iar atunci poate fi deja prea tarziu.

Iata care sunt cateva dintre principalele metode de protejare care iti pot feri din timp culturile agricole de atacul bolilor si daunatorilor, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie si Agrochimie:

1. Metode agrotehnice

Rotatia culturilor

conditiile naturale ale solului - umiditate, aciditate, adancimea la care se afla panza freatica

- umiditate, aciditate, adancimea la care se afla panza freatica cerintele pietei - acestea trebuie estimate inclusiv pentru urmatorii ani in care se va face rotirea culturilor.

- acestea trebuie estimate inclusiv pentru urmatorii ani in care se va face rotirea culturilor. necesitatile plantelor cultivate prin rotatie - culturile succesive trebuie sa se completeze reciproc; de exemplu, dupa o cultura de leguminoase trebuie sa urmeze una de porumb sau de cereale, care sa beneficieze de substantele nutritive lasate in sol de cultura precedenta. De asemenea, culturile pe care le introduceti in rotatie nu trebuie sa aiba boli si daunatori comuni.

alegerea terenului pentru cultivare - functioneaza la majoritatea culturilor, insa e esentiala cunoasterea speciilor de daunatori care exista pe acel teren.

- functioneaza la majoritatea culturilor, insa e esentiala cunoasterea speciilor de daunatori care exista pe acel teren. perioada de semanare este esential ca perioada optima de semanat sa fie respectata, pentru ca cerealele sau celelalte plante sa beneficieze de cele mai bune conditii de dezvoltare.

este esential ca perioada optima de semanat sa fie respectata, pentru ca cerealele sau celelalte plante sa beneficieze de cele mai bune conditii de dezvoltare. samanta sanatoasa

sistemul de lucrari ale solului - de exemplu aratura pentru incorporarea resturilor vegetale de la cultura precedenta, prin care se pot transmite numeroase boli

2. Metode chimice

erbicidele - sunt solutii de combatere a buruienilor care infesteaza toate culturile agricole. De altfel, la nivel mondial, erbicidele formeaza aproximativ 80% din totalul pesticidelor folosite.

- sunt solutii de combatere a buruienilor care infesteaza toate culturile agricole. De altfel, la nivel mondial, erbicidele formeaza aproximativ 80% din totalul pesticidelor folosite. insecticidele - sunt solutii care combat insectele daunatoare care pot devasta o cultura agricola, de la gandaci la molii sau afide.

- sunt solutii care combat insectele daunatoare care pot devasta o cultura agricola, de la gandaci la molii sau afide. fungicidele - solutii extrem de utile in prevenirea si combaterea aparitiei unor boli provocate in principal de fungi (ciuperci) sau bacterii, precum mana vitei de vie sau, daca e vorba despre cereale, de septorioza.

Aceste metode de protectie sunt cele mai vechi cunoscute in istoria agriculturii, dar si cele mai utilizate, cel putin la nivelul micilor gospodari care cultiva legume si pomi fructiferi pe spatii restranse. Aici intra, printre altele, lucrarile solului, alegerea perioadei de semanat si plantat, indepartarea resturilor vegetale, dar si alte proceduri intalnite la scara larga, intre care rotatia culturilor este foarte importanta.Reprezinta succesiunea culturilor plantate pe un teren agricol pe o perioada anume. Pentru rezultate cat mai bune, planificarea se face, de obicei, pe o perioada indelungata - cinci-sase ani, iar agricultorii trebuie sa tina cont de trei factori principali:Iata si alte masuri agrotehnice cu efecte directe asupra buruienilor si daunatorilor:Metodele chimice sunt, in acest moment, cele mai utilizate la nivel mondial pentru protejarea culturilor agricole in fata atacurilor bolilor si daunatorilor si constau in tratarea plantelor cu produse de protectia plantelor. In aceasta categorie intra:Tratamentele chimice se aplica, de cele mai multe ori, prin pulverizarea solutiei de stropit. Exista si cazuri cand anumite insecticide granulate se folosesc ca atare. Un alt lucru important de stiut este faptul ca aceste masuri de protectie pot fi aplicate la sol, pe planta sau pe samanta, aceasta din urma fiind una dintre cele mai sigure metode de protectie a plantelor, potrivit specialistilor.

Decizia de a folosi un anumit produs de protectie a plantelor sau altul se ia in functie de cultura si de riscul aparitiei buruienilor, bolilor sau daunatorilor. Toate aceste produse sunt comercializate si folosite doar dupa ce au urmat o procedura stricta de omologare si autorizare. Este foarte important sa folositi numai produsele omologate pentru cultura respectiva si sa respectati intocmai instructiunile de folosire de pe eticheta. De asemenea, acordati mare atentie masurilor de protectie in timpul manipularii produselor, pentru a evita orice posibile accidente sau poluari.

Pentru a obtine cele mai bune rezultate la fiecare tip de cultura, e recomandat sa va interesati din timp care sunt cele mai bune produse pentru combaterea daunatorilor.

3. Metode biologice si genetice

de combatere a daunatorilor sunt inca in stadiu incipient de dezvoltare si implica o cunoastere aprofundata a insectelor, de exemplu, care pot afecta o cultura, dar si a pradatorilor naturali ai acestora. Asta pentru ca metoda biologica inseamna, pe scurt, introducerea unor organisme pradatoare in culturi, organisme care se vor hrani cu daunatorii identificati.

De exemplu, unul dintre pradatorii naturali ai musculitei albe de sera - un daunator extrem de periculos pentru plantele de sera - este o specie de viespe care isi depune ouale in ouale depuse de musculita. Introducerea pradatorului in ecosistem poate duce in scurt timp la reducerea considerabila a numarului de daunatori.

O alta metoda de protectie a culturilor, care de data asta vizeaza chiar plantele, este cea genetica. Asta inseamna folosirea unor soiuri de plante cu rezistenta sporita la anumiti daunatori si care sunt adaptati, in acelasi timp, la conditiile climatice in care urmeaza sa fie acestea plantate. Nici aceasta metoda nu este, insa, foarte populara, dar odata cu evolutia tehnologica, apar si noi soiuri de plante mult mai rezistente la atacul bolilor si al daunatorilor.

Asadar, fara o strategie pe termen lung in combaterea bolilor si daunatorilor, recoltele bogate s-ar putea sa mai intarzie. Cea mai buna solutie este sa ai intotdeauna in vedere un plan integrat de protejare a culturilor agricole, incepand cu rotatia plantelor si pana la aplicarea inteligenta a produselor de protectie a plantelor.