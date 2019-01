Potrivit postului de televiziune, sanctiunea ar avea legatura cu modul in care a fost relatat mitingului Diasporei din 10 august.

In sedinta din 10 ianuarie 2019, CNA a decis si amendarea postului Realitatea TV cu suma de 5.000 de lei. „In fapt, in perioada 20.07-4.08.2018, postul de televiziune REALITATEA TV a difuzat emisiuni de stiri si dezbateri avand ca subiect, un mesaj cu continut obscen adresat PSD. Membrii Consiliului au constatat ca editiile emisiunilor difuzate in perioada 20.07-4.08.2018, au avut un continut obscen, acestea fiind transmise la ore necorespunzatoare si cu o incadrare gresita in raport de continutul lor, fapt de natura a prejudicia minorii”, se arata in decizia CNA.

„Membrii Consiliului au constatat ca editiile emisiunilor de stiri si dezbateri difuzate in perioada 20.07-4.08.2018, intre orele 06.00-23.00, au avut un continut obscen de natura a prejudicia dezvoltarea minorilor, fapt ce contravine prevederilor art. 18 lit. b) din Codul audiovizualului. Potrivit dispozitiilor invocate, nu pot fi difuzate in intervalul orar 06.00-23.00 productii care prezinta scene de sex, limbaj sau comportament obscen. Astfel, in raport de continutul exemplificat mai sus si de prevederile legale invocate, membrii Consiliului au constatat ca radiodifuzorul nu a respectat obligatia prevazuta in sarcina sa de a tine seama de alegerea unui interval orar de difuzare corespunzator, ceea ce a avut drept consecinta nerespectarea reglementarilor privind protectia minorilor in cadrul serviciilor de programe”, se mai arata in decizia CNA din 10 ianuarie.

Rares Bogdan: Nu am crezut ca voi trai asa ceva!

"REPRESIUNEA DIN 10 August CONTINUA! Fara precedent, au decis SUSPENDAREA Emisiei! Astazi, 15 ianuarie 2019, - Ora 10.15 - 13.00, Sedinta CNA! Abuz fara precedent. Nu am crezut ca voi trai asa ceva! Din cauza relatarilor din data de 10 august, noaptea de 10/11 august si perioada 11-15 august... SE SUSPENDA Emisia RealitateaTv. Acum pentru 10 minute in ziua de 17 ianuarie. INCREDIBIL. Nu imi vine sa cred! Am fost acuzati de incitare la violenta si dezinformare privind evenimentele din 10 august. Mi s-a spus ca imaginea a ceea ce s-a intamplat in 10 august a fost "viciata" de RealitateaTv si in special de catre mine si invitatii “Jocuri de Putere”, Doru Maries, Oreste Theodorescu, Oana Stanciulescu, Grigore Cartianu. NU IMI VINE SA CRED, sunt pur si simplu SOCAT! 6 dn 11 au votat pentru intreruperea Emisiei la propunerea lui Radu Calin Cristea. Pe langa suspendarea emisiei ne-au dat si o amenda de 15.000!"

Prezentatorul Realitatea TV, Rares Bogdan, s-a aratat socat de decizia luata de CNA. Iata reactia sa, postata pe Facebook: