"Atunci cand vorbim despre cultura romana, nu putem sa nu ne referim la rolul sau esential in evolutia spre modernitate a tarii noastre. Incepand cu a doua jumatate a secolului XIX, prin contributia elitelor, Romania s-a inscris, inclusiv cultural, pe o traiectorie occidentala, care a coincis, deloc intamplator, cu implinirea aspiratiilor noastre nationale.

Acest proces a condus la afirmarea marilor valori ale literaturii, muzicii si artei plastice romanesti pe firmamentul culturii universale. Operele lui George Enescu, Constantin Brancusi, Eugen Ionesco, Emil Cioran ori Tristan Tzara au demonstrat compatibilitatea dintre traditie si modernitate si stau marturie ingemanarii culturii noastre cu spiritul european si cu valorile artistice internationale.

Este laudabil ca noile generatii de creatori din literatura, film, arta plastica ori artele spectacolului au capacitatea de a fructifica in continuare acest dialog intre national si universal, cu rezultate exceptionale.

Din aceasta perspectiva, 2019, anul Sezonului cultural romano-francez, al Festivalului Enescu si al Festivalului Europalia, mari proiecte culturale internationale carora le-am acordat Inaltul Patronaj, constituie o oportunitate fara egal pentru reafirmarea Romaniei drept un spatiu al consacrarii artistice.

Iohannis: Unitatea nationala s-a infaptuit prin limba romana

Celebram cultura de ziua nasterii Luceafarului poeziei romanesti si pentru faptul ca limba romana a constituit, incepand cu Veacul Luminilor, argumentul si temelia aspiratiei noastre la unitate nationala si la progres social.

Inainte de a fi concretizarea unei viziuni politice si de a se materializa ca rezultat al angajamentului popular, unitatea nationala s-a infaptuit prin limba romana.

Pentru carte si limba au trudit si s-au jertfit dascali, istorici, poeti si scriitori romani, dar, fapt remarcabil, chiar si carturari de alte etnii.

Academia Romana, acum mai bine de 150 de ani, si-a asumat un rol fundamental in acest proces de cultivare a limbii, in care ramane si astazi principalul responsabil.

In ultimii ani, din pacate, Romania se distinge prin cea mai redusa rata europeana de achizitie si lectura de carte. Pe fondul acestei situatii, am apreciat declararea prin lege a anului 2019 drept Anul Cartii ca o initiativa buna si astept din partea Guvernului sa o puna in aplicare, cu eficienta. Sa dam culturii in acest an o actiune concertata, coerenta, in favoarea lecturii si a cartii!

Iohannis: Ateneul Roman, veritabil templu al muzelor

In 2019 se implinesc 130 de ani de la primul concert sub aceasta cupola si un secol de la primele acorduri ale Simfoniei a III-a, compusa de George Enescu in timpul Marelui Razboi.

Vom celebra, totodata, un veac de cand, la Ateneul Roman, a fost consfintita prin lege Unirea dintre Regatul Romaniei si Basarabia, Bucovina si Transilvania.

Este semnificativ faptul ca cinstim cultura intr-un astfel de loc, in care se impletesc in mod natural istoria, civismul si arta.

Ateneul Roman, acest veritabil templu al muzelor, ne transmite tuturor, prin istoria si activitatea sa, cat de importante sunt educatia si cultura pentru materializarea aspiratiilor unui popor liber, pentru realizarea unei natiuni democratice.

Iohannis: Poporul roman recunoaste rolul important al culturii in viata noastra

Cultura, cu mesajele si valorile pe care le promoveaza, nu se rezuma doar la expresia artistica formalizata in salile de concerte, de teatru sau expozitie.

Dandu-i cinstire in zi de sarbatoare nationala, poporul roman recunoaste atat rolul important al culturii in viata noastra, cat si contributia ei la constructia societatii de maine. Desfasurandu-se sub aura operei lui Mihai Eminescu, Ziua Culturii Nationale trebuie sa fie pentru autoritati un bun prilej de a a-si asuma, responsabil, momentele fundamentale, valorile constitutive si deschiderile modernitatii romanesti europene.

Celebrarea culturii nationale in anul 2019, cand se implinesc 30 de ani de la Revolutia din Decembrie 1989, nu poate face abstractie de rolul pe care arta si artistii si-l asuma, din ce in ce mai pregnant, pentru un stat al integritatii si responsabilitatii, pentru o societate a libertatii si tolerantei.

Iohannis: O Romanie educata este cea care isi protejeaza patrimoniul cultural

O Romanie educata, intr-o Europa mai coeziva, mai apropiata de cetatenii sai, este cea care isi pretuieste creatorii si isi protejeaza patrimoniul cultural.

Dincolo de viziuni economice si institutionale, proiectele de viitor ale Romaniei, ca parte a Uniunii Europene, trebuie sa fie si «proiectii» culturale, pentru ca doar cultura defineste locul comun al valorilor si intereselor care ne unesc.

Europa in care cred trebuie sa-i mobilizeze si sa-i motiveze pe cei care vad cetatenia europeana ca o expresie si garantie a drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului.

Este aceeasi Europa care ii inspira si ii insufleteste pe cei care vad spiritul european ca o nepretuita mostenire primita de la Cervantes si Leonardo da Vinci, de la Lamartine si Chopin, de la Beethoven si Enescu.

Sunt convins ca acesta este si proiectul european in care se regaseste, pe drept si cu cinste, cultura romana!", a transmis seful statului, potrivit Administratiei Prezidentiale.