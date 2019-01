"Sarbatorim, astazi, Ziua Culturii Nationale si marcam 169 de ani de la nasterea <omului deplin al culturii romanesti>, asa cum il numea Constantin Noica pe Mihai Eminescu, in creatia caruia romanii isi identifica una dintre cele mai valoroase mosteniri, impartasite de toate generatiile.

Ziua Culturii Nationale invita la reflectie asupra Romaniei si a romanismului, asupra traditiilor si credintelor noastre de care suntem mandri, pe care avem datoria sa le respectam, sa le aparam si sa le facem cunoscute in intreaga lume. Este si un prilej sa meditam la rolul fundamental al culturii in unitatea natiunii romane, in dezvoltarea societatii si a fiecaruia dintre noi.

Identitatea culturala romaneasca a capatat noi valente, odata cu integrarea noastra in marea familie europeana. Valorile culturale nationale, cu amprenta lor, afirmand individualitatea noastra dar si afinitatile, intregesc si consolideaza patrimoniul cultural european.

Prin toate actiunile culturale pe care Romania le va promova in calitate de Presedintie a Consiliului Uniunii Europene, vom contribui la asigurarea armoniei si unitatii in diversitate la nivel european si la intarirea sentimentului de apartenenta la marea familie europeana, cu pastrarea, totodata, a identitatii culturale a natiunilor. Vom promova bogatia culturala si intelectuala a Romaniei, a romanilor, veritabil tezaur national si sursa inepuizabila de inspiratie pentru generatiile viitoare.

In numele Guvernului Romaniei, adresez cu aceasta ocazie multumiri romanilor de pretutindeni pentru contributia pe care o aduc, zi de zi, la pastrarea si afirmarea patrimoniului cultural, a valorilor si traditiilor romanesti", a transmis prim-ministrul.