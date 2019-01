"Nu putem vorbi despre o epidemiei de gripa in acest moment, este vorba despre o circulatie mai intensa a virusului gripal. E adevarat ca spitalele sunt luate cu asalt in acest moment, dar fiecare are posibilitatea sa limiteze vizitele in spital in aceasta perioada. Nu mi s-a adus la cunostinta ca vreun spital sa fi intrat in carantina in acest moment", a declarat, marti, Sorina Pintea, la evenimentul de lansare a unei campanii de vaccinare, potrivit Mediafax.

Ministrul Sanatatii a mai precizat ca potrivit ultimelor date, circa 1.200.000 de persoane s-au vaccinat antigripal. De asemenea, Sorina Pintea anunta ca au fost achizitionate 1.3000.000 de doze de vaccin, iar 100.000 de doze sunt inca in stoc.