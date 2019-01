Meteorologii au emis o atentionare nowcasting cod galben de ninsori in Bucuresti. In ultimele trei ore s-a depus strat nou de zapada de 5-7 cm in Capitala. Atentionarea este in vigoare pana la ora 11:00.

De asemenea, mai sunt in vigoare si alte atentionari nowcasting de vant si ninsori. Astfel, pana la ora 13:30, in judetele Hunedoara si Caras-Severin, in zonele de munte de peste cota 1800 m, se vor semnala intensificari ale vantului cu viteze de peste 125 km/h, iar ca fenomene asociate - transport de zapada, care va determinna scaderea vizibilitatii.

Pana la ora 14:00, in judetele Constanta (zona de litoral; Harsova, Cogealac, Ciobanu, Crucea, Ghindaresti, Seimeni, Topalu, Garliciu, Pantelimon, Targusor, Silistea, Saraiu, Horia, Gradina, Vulturu) si Tulcea vor fi intensificari temporare ale vantului, cu rafale de 55 - 65 km/h. De asemenea, va ninge slab cantitativ.

In egala masura mai este in vigoare un cod galben de viscol in 27 de judete, pana miercuri seara.