Sute de angajati ai Carierei Lupoaia, din cadrul CEO, au continuat, marti, protestele declansate vineri la Jilt Nord si Jilt Sud.

"Am fost la minister. M-am certat cu ei, m-au amenintat, ca la puscarie, ca eu am cerut 100% si am instigat oamenii. La Lupoaia nu au intrat la lucru, le-am spus care e situatia, ce am obtinut, nu sunt multumiti, oamenii vor concret, 45%, sa fie document in care sa isi asume toti. Altfel nu vor. Eu, Bunoaica, le-am spus "domnilor, e o problema ca suntem in ilegalitate", nu este greva mea, este un gest spontan. De la Lupoaia nimeni nu a intrat la lucru. Am inteles ca si la Rosiuta. Decizia e a lor. Nici eu nu pot sa spun sa opreasca munca. Oamenii nu mai accepta", a declarat Nicu Bunoaica, liderul Sindicatului Solidaritatea 2013, care face parte din Federatia Energetica, potrivit Mediafax.

Vicepresedintele Sindicatului Energia Rovinari, din Termocentala Rovinari, Manu Tomescu, a intrat, marti, in greva foamei, solicitand, pe langa majorarea salariilor, ca angajatii care au protestat sa nu fie sanctionati.