Unul dintre barbati, in varsta de 50 de ani, a fost gasit mort in casa fara caldura, iar fratele sau, cu 14 ani mai in varsta, a fost dus la spital, in stare critica, insa nu a supravetuit mai mult de cateva ore.

Cei doi barbati au baut si s-au culcat, iar dupa cateva ore au intrat in soc hipotermic, potrivit site-ului viata-libera.ro, citat de Antena3.ro.

"In cazul ambilor fraţi s-a stabilit că decesele au survenit ca urmare a şocurilor hipotermice şi intoxicaţiilor etanolice severe", a declarat Liliana Iordăchescu, purtătorul de cuvânt al DSP Galaţi.

"Pe trupul barbatului gasit decedat nu au fost identificate urme de violenta. De asemenea, in urma cercetarilor, s-a stabilit ca locuinta nu era racordata la niciun sistem de alimentare cu energie electrica sau de incalzire. Pentru elucidarea circumstantelor in care a survenit decesul s-a deschis un dosar penal de ucidere din culpa", a precizat comisar-sef Gabriela Costin, purtatorul de cuvant al IPJ Galati.