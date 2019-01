Coordonatorul Compartimentului Epidemiologie din cadrul Directiei de Sanatate Publica Buzau, dr. Carmen Scantei, a declarat luni, in cadrul unei conferinte de presa, ca a fost vorba de o sarcina cu probleme, nesupravegheata, minora ajungand la spitalul din Ramnicu Sarat abia in luna a opta de sarcina.



"Minora a fost internata insa a fugit din spital, iar in ultima saptamana a inceput sa aiba stari febrile, pe care rudele sale le-au pus pe seama sarcinii, pe 10 ianuarie, a.c., aceasta a ajuns la maternitatea din Buzau, de unde a fost transferata la sectia de Boli Infectioase, intrucat prezenta simptome specifice gripei. A revenit la maternitate, unde a nascut in cursul zilei de ieri. Copilul adus pe lume a avut probleme grave inca de la nastere si a decedat in mai putin de 24 de ore, in timp ce, dupa nastere, starea mamei s-a depreciat", a mai declarat sursa citata.

Medicul epidemiolog a mai spus ca "pacienta a fost transferata la Spitalul de copii Marie Curie din Capitala, unde se afla internata si in prezent, iar in aceasta dimineata, analizele de laborator au confirmat diagnosticul de gripa".

Potrivit reprezentantului DSP Buzau, cel de-al doilea caz de gripa confirmat este al unui copil de doi ani din Buzau care nu mai ridica nici un fel de probleme, fiind deja externat si aflandu-se la domiciliu, sub supraveghere, scrie Agerpres.