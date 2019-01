Acestia au precizat ca scandalul s-a petrecut intr-un restaurant din municipiul Ramnicu Valcea, implicati fiind mai multi meseni care nu s-au inteles in privinta darului.

"Politistii au fost sesizati, in dimineata zilei de 14 ianuarie, de doua persoane, angajati ai unui restaurant din Ramnicu Valcea, cu privire la faptul ca in localul respectiv, in timpul unei petreceri de botez, a izbucnit un conflict spontan intre mai multi meseni. Politistii din cadrul Politiei municipiului Ramnicu Valcea, Serviciului de Actiuni Speciale si jandarmii au intervenit la fata locului, conflictul fiind aplanat. Din primele date, se pare ca cele sapte persoane implicate se cunosteau intre ele, iar conflictul a pornit de la stabilirea darului", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Valcea, Sandra Balteanu.

Niciuna dintre persoanele ajunse la spital nu a ramas internata, scrie Agerpres.

In continuare, politistii fac cercetari in acest caz pentru tulburarea ordinii si linistii publice, distrugere si lovire sau alte violente.