Pe treptele de la intrarea in sediul Ministerului Justitiei au fost aruncate si cateva cutite, precum si poze cu ministrul Tudorel Toader.

Doi dintre protestatari, Mihai Cristian Dide si Sandu Matei, au fost ridicati si dusi la o sectie de Politie.

Protestul vine dupa ce un tanar a fost omorat de trei barbati in fata unui bar din municipiul Medias. Doi dintre agresori au fost eliberati din inchisoare in baza recursului compensatoriu, iar al treilea este, de asemenea, recidivist.

Toader: Proiectul de lege privind recursul compensatoriu a fost initiat in timpul guvernarii Ciolos

Luni, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a reactionat la valul de critici privind eliberarea unor detinuti care au recidivat la putin timp de la iesirea din penitenciare, sustinand ca proiectul de lege privind recursul compensatoriu a fost initiat in timpul guvernarii Ciolos si doar a intrat in vigoare in timpul mandatului sau.

"In repetate randuri, am aratat urmatoarele: proiectul de lege privind recursul compensatoriu a fost initiat de guvernarea tehnocrata, faptul ca CSM (in componenta anterioara) l-a avizat si a propus considerarea zilelor ca fiind executate, ca a fost adoptat de Parlament, ca a intrat in vigoare la scurt timp dupa ce am devenit ministru si ca studiul de impact nu se face dupa ce legea intra in vigoare", a scris Toader pe Facebook.

Circa 11.000 de detinuti au fost eliberati in baza legii regimului compensatoriu

Aproape 11.000 de detinuti au fost eliberati in baza legii regimului compensatoriu, iar in jur de 650 dintre acestia au recidivat si s-au reintors in inchisoare, multi dintre ei comitand fapte cu violenta - crime, violuri si talharii, a informat, saptamana trecuta, vicepresedintele PNL Florin Roman, care a prezentat datele solicitate in acest sens Ministerului Justitiei.

Deputatul a mentionat ca a primit un raspuns oficial la interpelarea pe care i-a adresat-o ministrului Tudorel Toader referitoare la situatia detinutilor eliberati mai devreme in baza legii regimului compensatoriu si in care se arata ca, in perioada 19 octombrie 2017 - 23 noiembrie 2018, au fost puse in libertate 13.267 persoane, scrie Agerpres.

Dintre acestea, 2.387 au fost eliberate la termen, iar 10.880 au beneficiat de liberarea conditionata si regimul compensatoriu, a spus Roman.

El a subliniat ca 188 dintre cei eliberati au comis din nou infractiuni cu violenta, respectiv crima, tentativa de crima, viol si talharie.