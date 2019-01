4 lucruri de care vei avea nevoie ca sa iti faci un birou de acasa:

1. Delimiteaza spatiul de lucru de restul locuintei

Delimitarea spatiului personal de cel profesional este sanatos atat pentru viata ta privata, cat si pentru eficienta cu care iti duci mai departe proiectele din firma. Cand trebuie sa lucrezi din propria ta locuinta, ar fi indicat sa-ti faci un spatiu de birou dedicat intr-o parte a casei tale. Daca amesteci cele doua zone, eficienta ta ar putea fi foarte scazuta, iar confortul casei tale nu va mai fi la fel.

2. Asigura-te ca ai toate echipamentele de birou necesare

Chiar daca sediul firmei tale se afla in propria locuinta, e important ca totul sa arate la fel ca intr-un spatiu de birouri. Plecand de la un calculator dedicat activitatii personale de pe care sa poti lucra si pe care sa poti stoca date confidentiale din firma, pana la un proiector pentru prezentari, o zona pentru videoconferinte, scanner, xerox, imprimante si un spatiu dedicat celor mai importante documente. Daca spatiul nu este foarte generos, poti alege solutii multifunctionale, precum una dintre aceste imprimante HP, in acelas timp compacta, dar si indeajuns de performanta pentru cerintele unei activitati profesionale.



3. O zona de primire a clientilor si partenerilor

Chiar daca lucrezi de acasa, este important ca tu si spatiul tau de lucru sa transmita un mesaj de profesionalism complet. Cum de cele mai multe ori zona dedicata birourilor este dezordonata, atunci cand parteneri importanti sau clienti vin la firma, ar fi indicat sa ai un spatiu special gandit pentru astfel de situatii. Fie ca este o camera transformata intr-o mica sala de sedinte, fie ca este un hol renovat intr-o camera de primire cu fotolii, canapele, unde puteti discuta la o cafea, este util sa ai o astfel de zona, mai ales atunci cand in vizita vor veni potentiali clienti noi.

4. Sisteme de siguranta

Securitatea trebuie sa fie una dintre prioritatile tale atunci cand iti deschizi o firma in apartament, si asta pentru ca in biroul firmei tale vei avea in permanenta acte importante atat pentru tine, dar mai ales pentru clientii tai. De la un sistem impotriva incendiilor, la o alarma pentru posibile spargeri, pana la o yala speciala la usa in care se afla actele firmei, trebuie sa iei in calcul toate aceste variante. De asemenea, intotdeauna trebuie sa ai un seif pentru actele firmei si cele care contin date sensibile ale clientilor tai.