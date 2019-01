Presedintele completului 1 de 5 judecatori de la instanta suprema, Iulian Dragomir, a decis, luni, sa fie suspendate toate procesele si sa fie sesizate Sectiile Unite de la ICCJ, dupa ce CSM a decis, anul trecut, ca toate dosarele repartizate in decembrie 2018 sa ramana la aceleasi completuri si in 2019.

"C5, vazand dispozitiile hotararii CSM prin care s-a stabilit ca toate dosarele repartizate in 13 decembrie sa ramana la Completurile trase la sorti in decembrie anul trecut, avand in vedere jurisprudenta, care arata ca dosarele raman doar la completurile care au inceput administrarea probelor, punem in discutie sesizarea Sectiilor Unite in vederea schimbarii jurisprudentei. Stabilim sesizarea Sectiei penale pentru a spune un punct de vedere si pune in discutie suspendarea proceselor", a spus presedintele completului de 5 judecatori, Iulian Dragomir, citat de Mediafax, potrivit Hotnews.ro.

Toate procesele au fost amanate pentru 4 februarie, in asteptarea unei decizii a Sectiilor Unite.