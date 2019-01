"Crima de la Medias arata din nou natura profund infractionala si anti-nationala a guvernarii PSD-ALDE.

De peste doi ani de zile, PNL, USR si un numar mare de romani atrag atentia cu privire la natura infractionala a acestei guvernari, care, in cel mai clar si transparent mod cu putinta, se preocupa doar de interesele hotilor si criminalilor. Principala preocupare a guvernarii - sa scape infractorii de puscarie, pe Dragnea inclusiv.

Acesta guvernare, condusa de un condamnat si de marionetele sale agatate in geam la Palatul Victoria este indreptata impotriva romanilor, a ordinii publice si a statului de drept. Aceasta guvernare confiscata de interesele crimei organizate a iesit de mult timp din cadrul constitutional si nu mai are nicio legitimitate in a reprezenta Romania si institutiile sale. Cum ar putea convinge Viorica Dancila, Liviu Dragnea, Calin Popescu Tariceanu, Tudorel Toader ca apara interesul european pe durata presedintiei UE cand toate dovezile conduc spre concluzia ca apara doar interesele infractorilor? Favorizarea infractorului este adevaratul program de guvernare PSD-ALDE.

Recursul compensatoriu arata incapacitatea statului de a rezolva problemele din inchisori

In loc sa rezolve problemele din penitenciare legate de spatiile improprii, personalul insuficient si igiena precara, Guvernul a preferat sa elibereze in ultimul an peste 13.000 de detinuti, care, conform statisticilor, in peste 80% dintre cazuri vor recidiva. In loc sa-i ajute sa se integreze in societate dupa executarea pedepselor, statul a devenit complice la crima.

PNL a venit cu solutii concrete la problemele din sistem si anume, inca din 2017, a sustinut alocarea de bani pentru investitii in penitenciare, pentru imbunatatirea conditiilor de detentie, pentru cresterea normei de hrana, pentru suplimentarea personalului de probatiune, pentru bratarile electronice ", a scris Raluca Turcan pe Facebook.