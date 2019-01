In Bucuresti, alimentarea cu energie electrica va fi oprita intre orele 9:00 - 17:00 in Sectorul 1, pe Strada Regimentului de la Strada Jandarmeriei pana la Strada Gheorghe Ionescu Sisesti.

In judetul Giurgiu, curentul electric va fi oprit in intervalul orar 9:00 - 16:00 in localitatea Putineiu, strazile Principala, Ficusului si Musetelului.

In judetul Ilfov, alimentarea cu energie se va intrerupe intre orele 9:00 - 17:00 in localitatile Balotesti (strazile Unirii, Narciselor si strazi adiacente), 1 Decembrie (strazile Regina Elizabeta, Maria, strazile Nr. 10- 21, strazi adiacente - incinta Green City), Chiajna (strazile Gospodari, Marasesti, 1 Decembrie 1918, General Praporgescu, 9 Mai, Mihai Eminescu, Caporal Pipercu, Albatrosului, Pescarusului, Silaghi, George Cosbuc, strazi adiacente), Pantelimon (Strada Dimitrie Cantemir, nr. 1, 3, 5) si Domnesti (strazile Tudor Vladimirescu, Balantei, Intrarea Fecioarei, Horoscopului, Astrelor, strazi adiacente).