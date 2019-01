Potrivit proiectului, Agentia Nationala de Informatizare a Sanatatii va fi finantata din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii, putand realiza venituri suplimentare si din alte surse, conform legii, potrivit Agerpres.

Conform notei de fundamentare a proiectului, activitatea agentiei va duce la o "corecta si eficienta cheltuire" a bugetului sanatatii.

"Prin completarea propusa in proiectul de ordonanta ne propunem existenta unor informatii corecte si reale, disponibile in timp real, pentru a facilita luarea, cu celeritate, a unor decizii corecte si fundamentate stiintific, de politica sanitara", precizeaza sursa citata.

Principalele obiective:

Agentia Nationala de Informatizare a Sanatatii are urmatoarele obiective principale: dezvoltarea si implementarea sistemului informational in sanatate, colectarea, analiza, diseminarea datelor din sistemul de sanatate, precum si prelucrarea datelor si transmiterea rezultatelor cu privire la aceste date catre Ministerul Sanatatii si institutiile cu atributii in acest domeniu, fundamentarea politicilor si strategiilor din domeniul sanatatii, dezvoltarea de standarde informationale, definitii si dictionare de date, dezvoltarea si stabilirea de seturi de date minimale, evaluarea si realizarea de recomandari referitoare la calitatea datelor si informatiilor, promovarea si participarea la cercetarea si dezvoltarea nationala in domeniul eHealth.

De asemenea, agentia va mai avea ca obiective dezvoltarea sistemelor de telemedicina si a platformelor de utilizare partajata a informatiilor si datelor intre pacienti si furnizorii de servicii, intre profesionistii din sanatate si retele de informatii de sanatate, promovarea de actiuni comune pentru asigurarea securitatii confidentialitatii datelor din sanatate, dezvoltarea de ghiduri referitoare la accesul la informatia detinuta de institutiile din sanatate, dezvoltarea specificatiilor celor mai adecvate pentru achizitionarea de tehnologie din domeniul informatic pentru sistemul de sanatate, in colaborare cu ceilalti parteneri din sistemul de sanatate.