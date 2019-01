''Aceasta inseamna ca reteta compensata poate fi onorata intr-o arie teritoriala mult mai larga decat localitatea in care isi desfasoara activitatea medicul prescriptor, si anume in intregul judet respectiv, in cazul retetelor emise de cabinetele medicale/clinicile/spitalele aflate in relatii contractuale cu o casa judeteana de asigurari de sanatate'', se arata intr-un comunicat al CNAS transmis duminica Agerpres.

Precizarile CNAS vin in contextul aparitiei unor materiale care sugereaza ca posibilitatea onorarii retetelor compensate ar fi fost limitata doar la localitatea in care isi desfasoara activitatea medicul prescriptor.

Totodata, subliniaza CNAS, retetele emise de cabinetele medicale/clinicile/spitalele aflate in relatii contractuale cu CAS AOPSNAJ (Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti) pot fi onorate de orice farmacie din tara aflata in contract cu casa respectiva.

In anul 2018, CNAS a inceput demersuri pentru extinderea posibilitatii de onorare a retetelor compensate la orice farmacie din tara, indiferent cu ce casa de asigurari de sanatate se afla aceasta in relatii contractuale, demersuri pe care institutia doreste sa le finalizeze in acest an. Finalizarea liberalizarii onorarii retetelor compensate este dificila din punct de vedere tehnic, in conditiile in care aceasta presupune modificari semnificative in doua sisteme informatice - SIUI si SIPE, mentioneaza sursa citata.



''In concluzie, CNAS considera ca aparitia unor materiale tendentioase pe aceasta tema in spatiul public, care sugereaza ca posibilitatea onorarii retetelor compensate ar fi fost limitata doar la localitatea in care isi desfasoara activitatea medicul prescriptor, apeland in acest scop inclusiv la deformarea declaratiei unui reprezentant al institutiei, este de natura sa induca pacientilor nelinisti nejustificate referitoare la tratamentele medicamentoase. Mentionam ca CNAS a inceput din proprie initiativa demersul extinderii posibilitatii de onorare a retetelor compensate si va continua sa faca toate demersurile necesare pentru a veni in sprijinul asiguratilor si pentru a raspunde nevoilor reale legate de asistenta medicala a acestora'', se mai arata in comunicat.