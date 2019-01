Apropiati ai unei familii din comuna Barbatesti sustin ca fetita acestora de un an si opt luni a fost trimisa cu pneumonie severa la Spitalul "Grigore Alexandrescu" din Capitala, dupa ce cinci zile, timp in care a fost de trei ori la UPU Pediatrie in Ramnicu Valcea, a primit tratament pentru rosu in gat.

Fetita a ajuns prima data pe 4 ianuarie la spitalul din Ramnicu Valcea, marti seara ea fiind trimisa de urgenta la Bucuresti unde a fost supusa unei interventii chirurgicale pentru introducerea unui tub de dren la unul dintre plamani. Ea se afla in prezent la Terapie Intensiva.

"Din cauza obiceiurilor astea proaste, cand nu esti luat in serios si tratat cum se cuvine, parintii fetitei s-au dus de vreo trei ori cu ea la Urgente, unde a primit tratament pentru rosu in gat. Intre timp, fetita a dezvoltat insa o infectie puternica la plamani si, daca nu cereau parintii sa i se faca investigatii medicale, avea aceeasi soarta ca si copilul aflat acum in coma. Fata nu mai putea sa respire, devenise leguma, iar mama ei a fost cea care a cerut sa i se faca o radiografie, abia in urma acesteia medicii de aici luand decizia de a o transfera la Bucuresti. A ajuns direct in sala de operatie, iar in prezent copila e la Terapie Intensiva. Are montat un dren la unul dintre plamani ca sa ii scoata puroiul de acolo'', a declarat, pentru Agerpres, primarul din Barbatesti, Constantin Banacu.

Acesta a participat, alaturi de bunicul si o matusa a fetitei, la protestul de sambata de la Spitalul Judetean.

Directorul unitatii spitalicesti valcene, dr. Dan Ponoran, a precizat ca pana acum nu a primit nicio sesizare despre acest nou caz, dar ca va cere informatii pentru a lamuri situatia.